Con Dios Salve a la reina, la formación de los rosarinos, agasajan mañana a la banda de Rock Queen con el nombre Dios Salve a la Reina. Con entradas que van desde los 25.000 pesos, el espectáculo está reconocido en todo el país.

Mañana Dios Salve a la Reina recorrerá el catálogo de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991. Éxitos insuperables como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions, We will Rock You y muchos otros conmoverán a cualquier audiencia.

Dios Salve a la Reina se convirtió con los años en un fenómeno musical reviviendo la música de Queen que tan pronto dejó de con conciertos completamente agotados en importantes ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, México, Madrid, Barcelona y Liverpool.

En su haber cuenta con presentaciones realizadas para grandes multitudes en el Mathew Street Festival de Liverpool (UK) para más de 35 mil personas o las Fiestas del Pilar en Zaragoza (España) con m;as de 250 mil espectadores.

Dios Salve a la Reina se fundó en 1998 y está integrada por: Pablo Padín como Freddie Mercury, Francisco Calgaro, actualmente Dani Marcos, Matías Albornoz y Ezequiel Tibaldo.​

Para obtener tu entrada podés hacer click Acá.

Queen fue una banda británica de rock formada en 1970 en Londres, integrada por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon (el cual llegaría un año después al grupo para completar la formación clásica).

Sus primeros trabajos estuvieron influenciados por la fusión entre el rock progresivo y el hard rock, pero la banda se aventuró gradualmente en trabajos más convencionales y amigables con la radio como la música pop o disco sin dejar el rock.

El Teatro de Morón está ubicado en Nuestra Señora del Buen Viaje 851, Morón Centro.