Bajo la conducción de Analía Zappulla, la dirigente bullrichista de Morón y Directora Nacional de Transparencia e Integridad del Ministerio de Seguridad que lleva adelante Patricia Bullrich, el Bloque PRO Libertad se transformó en el Bloque LLA (así se escribe) con la suma de Pablo Tozzi, hombre del empresario Ariel Diwan, en principio vinculado a Victoria Villarruel y ahora bajo la conducción de Sebastián Pareja, Presidente de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires.

«Yo no es que me paso a La Libertad Avanza. Yo estoy en el Gobierno Nacional del Presidente Javier Milei desde antes de que Patricia (Bullrich) se afiliara», le dice Analía Zappulla a este medio en el marco de las negociaciones para la elección de medio término.

- SUSCRIBITE GRATIS -

«El apoyo fue previo al inicio. Patricia (Bullrich) hizo público el respaldo a Javier Milei que era el cambio antes del baloteje. O sea que acompañamos desde antes que Milei llegara a la presidencia. Eso nos da sentido de pertenencia», agrega la funcionaria.

De der. a izq., Analía Zappulla Marita Traverso Romina Fusco y María Cecilia Solía

Analía Zappulla del mono bloque Gen que conformó entre 2011 y 2015, pasó a ser parte del PRO, reelecta concejal, Presidenta del Concejo Deliberante e inclusive intendenta interina durante la gestión de Ramiro Tagliaferro. Pergaminos no le faltan. Pero debe moverse con cautela en el ecosistema violeta ya que pagan disciplina, no ideas, y Zappulla es Licenciada en Ciencia Política.

Suma fuerzas con Ariel Diwan, el empresario inmobiliario, que es el Coordinador de La Libertad Avanza en el distrito y aparenta tener deseos de ser intendente de Morón.

El acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO es inevitable. Incluso en la Provincia de Buenos Aires es un hecho. El problema en Morón es quién representa al PRO ya que su máximo dirigente, Ramiro Tagliaferro, abandonó la batalla.

El PRO se fragmentó en PRO Morón y Nuevo PRO Morón. Con Claudio Faro en el bloque PRO Morón, pareciera ser quién más chances tiene de cerrar con La Libertad Avanza hoy en disputa entre Zappulla y Diwan.

El bloque PRO Morón lo llevan adelante Claudio Faro (Presidente ) y Bernardo Magistocchi y el Bloque Nuevo PRO Morón lo integra Daniela Cáceres que participó de la apertura del local de Ariel Diwan (el coordinador de La Libertad Avanza Morón), sobre la calle Mendoza 92 en Morón Centro. Dos más dos cuatro: Cáceres ya cerró con Diwan y también deja el PRO. Su ex compañero de bancada Adrián Colonna, antes rompió el bloque «Juntos por el Cambio» y abrió «La Vertiente Morón» y tiene mandato hasta 2027 por lo cual no está preocupado aunque a este paso esta más fuera que dentro de lo que se viene: la pelea por la intendencia.

Porque de los resultados de la elección de medio terminó que será el 7 de septiembre, surgirán los líderes que se disputarán el Municipio de Morón dentro de dos años. También hay que considerar que Lucas Ghi por el momento no tiene reelección, aunque el tema se está reviendo en la Legislatura Provincial y el actual jefe comunal podría volver a presentarse.

«Con Diwan hablamos muy seguido y trabajamos juntos lo que se viene», se adelanta Analía Zappulla que sabe que sin 2025 no hay 2027. Por el momento juntaron fuerzas y armaron el segundo bloque mayoritario con: Ezequiel Tozzi (Presidente y hombre de Ariel Diwan) y Marita Traverso, Romina Fusco y María Cecilia Solía (las tres bullrichistas que conduce Analía Zappulla).

Y cuando se le pregunta de candidaturas es prudente: «Falta transitar un gran tramo pero estamos juntos trabajando para que el Municipio de Morón esté al servicio de los vecinos y no de u aparato político que gana elecciones pero no resuelve los problemas más profundos de distrito», dice Zappulla y agrega: «El intendente Lucas Ghi no la tiene fácil. Una cosa es enderezar el bote y otra es pelear contra un frente interno y otro externo. Gestionar no se le hace fácil. Por el bien de todos esperemos que pueda sostener la gestión».