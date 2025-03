Nuevo equipamiento en Morón para la gestión de residuos. Las nuevas herramientas fueron donadas por la empresa RBA Ambiental para fortalecer las políticas ambientales de reciclado en el marco del Plan GIRSU.

El nuevo equipamiento en Morón incluyó una motobomba, dos balanzas, una grúa de carga y cestos para la separación en origen en instituciones y será utilizado en la Planta de Clasificación y Acondicionamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y en el Centro De Chipeo y Compostaje.

Este nuevo equipo fue donado tras el convenio que tiene el Municipio con la empresa de recolección y tratamiento, RBA Ambiental. Se trata de la tercera donación que el distrito recibe como parte de este acuerdo.

El convenio establece que, a partir de los litros de AVU recuperados en el distrito, la empresa realiza donaciones de maquinaria y equipamiento que contribuyen al fortalecimiento de las políticas ambientales del Municipio.

Al respecto, el jefe comunal, Lucas Ghi, detalló: “Ese aceite por un lado deja de contaminar, no va a los cursos de agua, no tapa cañerías, no genera olores y a su vez es materia prima para generar combustible”.

El aceite vegetal usado, generado en hogares y comercios, puede causar contaminación ambiental si no se dispone correctamente por lo que el Municipio de Morón implementa el dispositivo de recepción y recolección de AVU, para su posterior transformación en biocombustible.

¿Cómo sumarse a esta iniciativa?

Los vecinos deben dejar enfriar el aceite después de su uso Filtrarlo para retirar restos de alimentos Almacenarlo en un recipiente plástico cerrado, como una botella o bidón Acercarlo a cualquiera de las Estaciones Ambientales o Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) habilitadas en el distrito (Click aquí).

En el caso de los locales gastronómicos, la Ordenanza Municipal 16780/15 establece la obligación de inscribirse en el Registro de Generadores de AVU, trámite que puede realizarse en la Ventanilla Única del Palacio Municipal.

Una vez registrados, los establecimientos podrán coordinar la recolección del residuo con la empresa RBA Ambiental, encargada de su retiro.