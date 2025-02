Seguridad: Atentado contra el auto de Llinares, Director Propietario del Portar Diario Anticipos. Suele pasar. Es costumbre ya. A dos cuadras de Morón I, se puede destrozar un automóvil sin que llame la atención. Cámaras no hay. Y acción parece que poca.

Seguridad: Atentado contra el auto de Llinares. El miércoles durante la tarde, algún vecino del Barrio Viejo Urbajo, golpeó en los lugares en que el automóvil no hace ruido, y tajeó la cuatro gomas del Gold Trend personal. Un millón de pesos en gomas. Y aún falta el chapista. Una alegría bárbara.

Pero uno tiene que estar feliz por que en Morón todo cambió y para mejor. El gobierno es compacto, sólido y tiene un plan.

Los motivos, lo sabrá la persona que fue vista por un vecino y contó que era bajo, delgado y de contextura fibrosa. ¿Cómo encontrarlo si debe hacer decenas de personas así? Pero al menos aportó un dato.

Además de destrozar la chapa, tajearon cuatro gomas.

Así quedaron las gomas tajeadas

Atentado al auto de Andres Llinares con rotura del paragolpe trasero

Una de las gomas tajeadas

Si fue vandalismo político, no tengo como saberlo. Si fue una situación de rencor tampoco. Lo que sé es que no empecé ninguna riña barrial para merecer el castigo. No la empecé. Yo no inicié ningún conflicto. Ni hay una nota dura u operada para que quieren domesticarme a través de estos hechos.

Si hay maldad psicótica de alguién que piensa que el mundo es injusto y la responsabilidad es de los amigos. Una lástima para mi autito y para mí bolsillo porque tuve que suspender mis vacaciones.

En fin. Todo vuelve. La justicia investigará y seguramente llegará a alguna conclusión.