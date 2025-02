Milei suspendió un show del moronense Milo J en la ex ESMA. El cantante iba a dar un show gratuita con la preescucha de su álbum en el emblemático lugar.

A través de sus redes sociales, Milo J dio a conocer que Milei suspendió un show que tenía previsto ayer 12 de febrero donde iba a presentar «Retirada Deluxe».

«Les quiero informar que lo que iba a hacer la pre escucha del 12 de febrero en la ex Esma en Buenos Aires no se va a poder dar. El gobierno nacional mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos, salidas de emergencia que estaban y dijeron que no, se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya sabemos como funciona esto», comenzó.

El moronense, lamentó: «No voy a poder darles el show que les iba a dar, estoy muy triste por esto, tienen preparados policías afuera para que si entra la gente repriman asique si están afuera y ven esto vayanse a sus casas, tranquilos, en orden, no quiero que a ningún fan le pase nada».

Por último, Milo J se refirió a la decisión y expresó: «Supongo que juntar 20mil personas en un espacio de memoria al gobierno de ahora no le gusta. No cobré entrada, lo hice gratis para no recibir un pago, yo no se que otra excusa tiene el presidente para cortarnos estas cuestiones, supongo que no le gusta la musica de ahora».