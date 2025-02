LLA quiere armar en Hurlingham con el PRO. Luego de una reunión en Pilar, sede de la Primera Sección Electoral de La Libertad Avanza, los referentes del oeste con el Presidente del Partido, Sebastián Pareja, trataron la posibilidad de formar alianzas aunque sea distritales con el PRO.

LLA quiere armar en Hurlingham con el PRO. Además de Sebastián Pareja, Presidente del Partido La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, estuvo el diputado provincial Ramo Vera, Coordinador de la Primera Sección Electoral y el Coordinador de Hurlingham Rafael «El Tano» De Francesco (Pareja y De Francesco en la foto de portada).

Rafael De Francesco es un histórico dirigente peronista que comenzó su militancia en el Centro de Estudiantes de la Universidad de Morón y se hizo conocido al ganarle siempre a Franja Morada en un ámbito socio económico desigual.

En diálogo con la Diario Anticipos, dijo que el encuentro de Pilar de los coordinadores de la Primera Sección Electoral fue «comenzar a trabajar una estrategia frente a las elecciones legislativas de este año, armar dos hipótesis: sí hay PASO y sino hay PASO, y los intereses de cada municipio y coordinador».

También habló que hubo una confusión sobre las declaraciones que hizo él y Roque Belizan, presidente del Bloque de Concejales de La Libertad Avanza. «Alteraron la emisión de los programas de televisión. Me grabaron a mí primero y después a Roque, pero pasaron primero a Roque y después a mí. Entonces no se entendió nada», aclaró Rafael De Francesco.

A su vez, el histórico dirigente dijo que Roque Belizan «trabaja de manera orgánica y pone todas sus energías para consensuar cada punto a tratar con el PRO Hurlingham con quienes estamos trabajando muy bien» a tal punto que «queremos presentarnos este año con una lista de unidad» y «por eso pedimos libertad en los distritos para formar alianzas, por supuesto supeditado a lo que me diga la conducción provincial que lidera Sebastián Pareja».

El 6 de octubre de 2024, el ex intendente de Hurlinngham, Juan Zabaleta, estuvo en Casa Rosada como «asesor» del intendente de Tigre, Julio Zamora. Se reunieron con el dos de Guillermo Francos, Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, y Sebastián Pareja, Presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y Subsecretario de Integración Socio Urbana (SISU).

– Juan Zabaleta se está acercando a La Libertad Avanza? – le pregunto Diario Anticipos a Rafael De Francesco.

– Zabaleta hizo lo de siempre. Agarró el Municipio de Hurlingham y lo volcó. Asumió en el Ministerio de Desarrollo Social y lo volcó. Y encima trajo a La Cámpora al distrito. Zabaleta tiene cero chance de sumarse, se tiene que hacer cargo del desastre que dejó en Hurlingham– responde De Francesco.

Por otro lado, Rafael De Francesco no quiere hablar del 2027 que lo tiene como posible candidato a intendente. «Primero, de lo que salga de las elecciones de 2025 queda supeditado el 2027. Y en segundo lugar no es mi aspiración. Yo, que soy juez de faltas, trabaja para que las tasas sean equitativas, la seguridad mejore, también la salud y la infraestructura y mejorar la empatía de la población con la política. Después estaré dónde este partido, reciente, sin vicios del pasado, me pida. No me come la cabeza tener un cargo solo para lucirme. Mi vocación es trabajar y trabajar».