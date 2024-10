Zabaleta en la Rosada con el dos de Guillermo Francos. El ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, junto a jefe comunal de Tigre, Julio Zamora, se reunieron en la Casa Rosada con Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, y Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y Subsecretario de Integración Socio Urbana (SISU).

Zabaleta en la Rosada con el dos de Guillermo Francos. Cuatro días después de declarar públicamente que «el año que viene (por 2025) el peronismo tiene muchas posibilidades de ir dividido», Juan Zabaleta, ex intendente de Hurlingham y Ministro de Desarrollo Social del gobierno nacional de Alberto Fernández, se presentó junto a Julio Zamora, intendente de Tigre, en Balcarce 50.

Ninguno de los dos referentes hicieron declaraciones. La información se conoció por las redes sociales a través de los funcionarios de La Libertad Avanza el lunes 6 de octubre de 2024. Según los representantes de La Libertad Avanza en la reunión, ambos peronistas se presentaron en representación de «un grupo de intendentes» para conversar con el Gobierno Nacional sobre la «reactivación de la obra pública en sus distritos».

El Portal Letra P hizo otra interpretación. Dijo que el encuentro estuvo «centrado en la posibilidad de confluir en algún tipo de acuerdo político electoral el próximo año. En el gobierno se frotan las manos al proyectar una boleta paralela al Partido Justicialista que le quite algunos votos a la tropa que promueva Cristina Fernández de Kirchner en el principal padrón electoral del país.»

La lectura del portal colega es creíble si se tiene en cuenta que en las elecciones legislativas 2017, Juan Zabaleta arrastró a Hurlingham a un espacio que lideró Florencio Randazzo, Alberto Fernández, el Chino Navarro y el Eduardo «Bali» Bucca para debilitar a Cristina Kirchner que rivalizaba con el partido del entonces Presidente Mauricio Macri. Cristina perdió esas elecciones en la Provincia de Buenos Aires aunque entró como Senadora Nacional por la minoría ya que el Frente de Todos (como se llamaba en ese momento) obtuvo el segundo lugar.

Zabaleta, tuvo que retroceder y ese 2017 no confeccionó lista de concejales ni participó de las elecciones. Entonces tomaron la conducción del Frente de Todos Hurlingham, La Cámpora, liderada por Martín Rodríguez, que en Hurlingham logró ganar.

Letra P agregó sobre el encuentro: «(…) llamó la atención a ambos lados de la grieta. Decidieron hacerla pública minutos después de que la ex presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) publicara en sus cuentas de redes sociales que aceptaba una postulación para conducir el Partido Justicialista, tal como se lo reclamaban varios dirigentes de peso del conurbano como Mayra Mendoza, de Quilmes; Federico Otermín, de Lomas de Zamora o Federico Achával, de Pilar.»

Cinco días antes, Zabaleta le dio una entrevista a La Previa la columna de radio y tv del programa «Modo Fontevecchia» que se emite por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) en la que criticó fuertemente a Cristina Fernández y La Cámpora.

Se supone que el domingo 17 de noviembre, Día del Militante Peronista, habría una interna por la conducción del Partido Justicialista Nacional. De esa elección participaría Cristina Fernández de Kirchner pero también se anotó el Gobernador Ricardo Quintela de La Rioja y Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.

«Lo del PJ no le importa a nadie, al menos en esta etapa. Así que la verdad es que a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque siguen mirando para atrás. Los sueños de los argentinos no pasan por la candidatura de nadie, pasan por poder llegar a fin de mes y poder salir a caminar tranquilo en la calle», dijo Zabaleta criticando a su vez a Axel Kicillof en relación a la inseguridad que se le atribuye al gobernador.

Por otro lado, Zabaleta agregó que «la discusión del año que viene (2025 por las candidaturas) de la política, tiene que ver con lo que pensamos que hay que ampliar. Hay muchos dirigentes que pensamos distinto y que dejamos el dogmatismo y el ideologismo estúpido de lado.»

«El PJ –continuó el ex Ministro de Alberto Fernández-, que indudablemente llevó una bandera que le trajo muchos problemas a muchos argentinos y echó por tierra mucha esperanza cuando, en el 2019, le dijimos muchas cosas que no supimos hacer. Hicimos las cosas mal. Le prometimos a los argentinos salarios mejores, asado los domingos, seguridad y nada de eso pasó.»

Sobre el ex Presidente imputado por violencia de género, señaló: «tuvimos un presidente con que no tuvo autoridad. ¿A mí me hacés lo que le hiciste (por las diferencias con el kirchnerismo puro) y vas a seguir laburando en PAMI y ANSES y en la caja publicitaria de YPF? Pero bueno, todo salió mal. Fue un mal experimento.»