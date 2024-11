Obvio: 6 años de prisión a Cristina pero no irá presa. Para que el fallo quede firme, requiere que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero si se aprueba la ley de «ficha limpia», no podrá competir en elecciones de por vida ni ejercer cargos públicos.

El nuevo Código Procesal Penal establece que las penas se aplican una vez que se hayan agotado todas las instancias jurídica de revisión. Esto ocurre cuando la Corte Suprema de Justicia rechaza el último recurso de la defensa (si lo aprueba, se cae la causa) y eso puede demorar años. La defensa de Cristina Kirchner anunció que ya presentará la apelación.

No hay plazos para que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia. Pueden ser cinco, diez o quince años. El ex Presidente Carlos Menem murió con un condena confirmada por la Cámara de Casación, pero sin que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera el caso.

En concreto, hoy, 13 de noviembre de 2024, La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

El fallo conocido este miércoles confirma lo que había trascendido días atrás acerca de que los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ratificarían las condenas del juicio.

Casación juzgó 51 licitaciones públicas para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, que o no se hicieron pero se cobraron o se hicieron con sobreprecio. También porque fueron adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, quién volvió a ser condenado.

Además de Cristina, la Cámara de Casación confirmó las condenas contra el ex secretario de Obras Públicas, José López, a seis años de prisión, del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti (6 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses). Mientras que Julio de Vido y Abel Fatala fueron absueltos.

Desde un encuentro con mujeres en Moreno, Cristina Fernández de Kirchner se refirió al fallo. «Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen veinte veces más difícil. Y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también y no se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón. Como no me pueden pegar, porque viste que cuando discuten y una tiene razón, pum, piña. Como no me la pueden dar la piña, entonces hacen las cosas que hacen, como las que hicieron hoy en Comodoro Py», dijo.

Ayer, martes 12 de noviembre de 2024, la ex presidenta publicó una larga carta donde llamó a los jueces «Los Copitos de Comodoro Py», en referencia a quienes intentaron asesinarla, y sostuvo que «el objetivo es proscribirme de por vida».

Por su parte, el actual Presidente Javier Milei dijo a través de la red social X: “Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Kirchner es culpable de actos de corrupción».

Sin embargo, pese al regocijo del oficialismo, Cristina no irá presa por lo cual no quedaron satisfechos con el fallo. Lo insólito es que ya se sabía cuál sería la suerte de Cristina Fernández de Kirchner: tendría sentencia y apelaría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.