No habrá debate sobre la seguridad en Morón. El Presidente del Concejo Deliberante, Marcelo González, no convocó a la sesión extraordinaria que pidió la oposición para mañana, miércoles 13 de noviembre de 2024.

No habrá debate sobre la seguridad en Morón. Por tal motivo, el Presidente del Bloque de Concejales denominado Juntos, Francisco Monez Ruíz (a la derercha de la foto), dijo que «por eso mañana miércoles a las 18.00 horas nos auto convocamos para reclamar contra la inseguridad, que se haga la interpelación del Intendente y se traten los 60 proyectos pendientes».

Así lo manifestó a través de su cuenta de Instagram

El pedido de sesión extraordinaria en el que la oposición iba a tratar «desde la reparación de las alarmas hasta los puestos policiales y el pedido de Interpelación al Intendente Lucas Ghi, que es el más importante, quedaron nuevamente postergados», le dijo a este medio Leandro Ugartemendia, concejal también del bloque Juntos y que fue víctima de un hecho de inseguridad la semana pasada..

El pedido de tratamiento se dio por una seguida de hechos terribles como la muerte de dos personas. Una en Villa Sarmiento y otra en El Palomar.

Primero hallaron muerto en Moreno el 11 de septiembre de 2024 a Osvaldo Devesa, el vecino de Villa Sarmiento cuyo cuerpo encontraron enterrado en Luján Sierra al 3200 en la localidad de Trujui, Moreno. El dueño de la vivienda, José Luis Goyechea (52), fue detenido en el momento.

A principios de noviembre, un grupo de delincuentes ejecutó al Comandante Mayor Guillermo Alfredo López (55) de dos disparos. Era integrante de la Dirección Logística de Gendarmería Nacional.

Y por último, el concejal Leandro Ugartemendia, corrió para salvar su vida luego de que dos delincuentes armados lo persiguieran y le dispararan.

El martes 5 de noviembre de 2024, «a la tarde, vuelvo de laburar, mi mujer me dice que necesitaba algunos productos para la cena. Entonces fui a una Granja en Villa Luzuriaga (La Matanza) de una familia amiga del club (Los Matreros) para colaborar. Estacioné frente a la granja y veo dos sujetos que me amenzan. Uno uno tenía una arma y en ese instante no fue lo mejor que podría haber hecho pero a mí sólo }se me ocurrió correr. Tiré el teléfono arriba de una casa y después las llaves de mi auto arriba de otra casa», le contó a este medio Leandro Ugartemendia. Y continuó: «Me doy vuelta cuando veo a uno de los sujetos cargar el armar. Sigo corriendo y escuchó el disparo aunque no se en dónde quedó el plomo. Pero la policía está trabajando y lo va a encontrar».

Todo ocurrió sobre la calle Bermúdez, en su intersección con Atenas de la localidad de La Matanza.

Con el disparo los vecinos salieron a la vereda y le brindaron asistencia. «Una testigo, incluso, se descompuso al ver cómo le gatillaban mientras él corría, pero ninguna bala salió del arma de uno de los atacantes», agregó Leandro Ugartemendia.

Cuando todo terminó, cuenta el concejal Leandro Ugartemendia que esta casado y tiene tres hijos, «no me importó otra cosa que estar con mi familia. Recién al día siguiente fue a la policía e hice la denuncia».

«En Morón no están haciendo nada. No hay presencia», se queja Ugartemendia.

«Y justamente el pedido de sesión extraordinaria era para poder tratar todos los expedientes pendientes de seguridad. La reparación de las alarmas hasta los puestos policiales y el pedido de interpelación al intendente que es el más importante. Y sin embargo, procedimos como marca la ley y no fue convocada por el Presidente», señala para finalizar.