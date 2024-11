La Cámara de Comercio de Castelar reinauguró sus oficinas con la presencia de comerciantes de la ciudad y fuertes empresarios como Emilio Simeone de Supermercados Zeta. También estuvieron Hernán Sabbatella, Secretario de Legal y Técnica; Santiago Muñíz, Secretario de Producción.

El presidente de la institución, Gustavo Ovando junto al intendente Lucas Ghi cortaron las cintas de las nuevas oficinas que después de quince años vuelven a estar a la calle y bien identificadas. Y tiene que ver, en palabras de Gustavo Ovando, con «recuperar y atraer a los actores y vecinos de la ciudad».

Así se ve desde el viernes el frente de la Cámara de Comercio de Castelar

«Las oficinas estaban escondidas, el ascensor no funcionaba, atendíamos en un pasillo al fondo de nuestro inmueble. Nos desconectamos de la nuestros vecinos, de nuestros comerciantes, de nuestra ciudad y esto desde acá, desde la cámara a la calle, desde Montes de Oca 2355», dijo Ovando al hablar al público, «lo vamos a revertir».

Juan Carlos Martínez, Presidente de la Sociedad de Fomento de Castelar, junto a Gustavo Ovando, Presidente de la Cámara de Comercio de Castelar

«El desafío es remontar la pérdida de identidad de la Cámara de Comercio de Castelar. Estaba apagada y sin rumbo. Y comenzó el cambio», manifestó Gustavo Ovando en su discurso que dio rodeado de los integrantes de la Comisión Directiva de la entidad.

La Cámara de Comercio de Castelar estuvo durante desfinanciada viviendo del alquiler de lo que hoy es su sede principal, la cuota de los socios y algunos aportes de comerciantes. Pero Gustavo Ovando revitalizó la economía en seis meses. «Ya estamos saneados. No necesitamos alquilar nuestra sede, no necesitamos aportes voluntarios aunque son siempre bienvenidos y habrá más sorpresas porque tenemos un edificio maravilloso pero que no se utiliza al 100%.»

Luego invitó al intendente Lucas Ghi a dar unas palabras y el jefe comunal agradeció el «esfuerzo de ponerse la cámara al hombro para sacarla adelante».

Habla Lucas Ghi y reconoce el esfuerzo de ponerse una institución sin fines de lucro al hombro y llevarla adelante.

Y luego de la inauguración de las nuevas oficinas dijo que «el cambio edilicio demuestra el proyecto de gestión: de cara a la gente y de manera transparente» para que el comerciante que se acerque «encuentre respuestas y se quede, porque ese es el logró más informarte. Que venga a la Cámara de Comercio de Castelar pero que se quede» porque así «la ciudad se enriquece con la labor de ustedes».

El brindis de cierre que presidió el Presidente de la Cámara de Comercio de Castelar Gustavo Ovando

Por último, Ghi reconoció «el compromiso, el tiempo, la energía, el liderazgo y la entrega en tiempos En tiempos en donde lo que pregona es el individualismo, la mezquindad y la autosatisfacción. Este logro demuestra que ustedes apuestan por lo contrario» porque «ponen el esfuerzo al servicio de la comunidad».