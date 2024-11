Qué pasó con Sabbatella tras la condena que recibió. «Prefiero esta condena del Partido Judicial que la condena social por servir a los poderosos», le dijo a este medio. Y ante el fallo judicial que lo inhabilita por doce meses a ejercer cargos públicos, presentó su renuncia como titular del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), al gobernador Axel Kicillof.

Qué pasó con Sabbatella tras la condena que recibió. El actual miembro del directorio del organismo Daniel Larrache lo reemplazará en el cargo. Larrache lo acompañó a Martínn Sabbatella en las tres gestiones del Municipio de Morón, AFSCA y ACUMAR.

«Nuestro mayor orgullo es que, ante cada responsabilidad que nos tocó asumir, ponemos todo nuestro esfuerzo y capacidad para conseguir el resultado esperado», agregó Martín Sabbatella y continuó: «Lo mismo hicimos en AFSCA, donde trabajamos fuertemente con el mandato de Cristina y el encuadre de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para democratizar la palabra, multiplicar las voces, promover nuevos medios en todo el país y terminar con los monopolios que concentran la información».

- SUSCRIBITE GRATIS -

El día que Sabbatella ingresó a Clarín para notificar la puesta en vigencia de la Ley de Medios y la aplicación al grupo ante su resistencia. Finalmente, el juez Carbone, a 8 meses de jubilarse, le dio al Grupo Clarín un recurso de amparo.

Martín Sabbatella fue condenado a ejercer cargos públicos por un año a partir de una denuncia del Grupo Clarín que nunca se ajustó a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y seis meses de prisión en suspenso.

En en el año 2010, el Grupo Clarín logró que el entonces juez Edmundo Carbone, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1, a ocho meses de jubilarse, dictó una medida cautelar para impedir que Clarín se adaptara a la ley de medios que había dictado el Gobierno Nacional en 2009.

Durante la dictadura llamada Revolución Argentina que tuvo como líderes a los militares Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Alejandro Lanuse, trabajó en el Ministerio del Interior y llegó a ser director general de Asuntos Jurídicos de esa cartera.Y durante la dictadura que encabezó Jorge Rafael Videl, fue nombrado en 1980 titular del Juzgado Nacional N° 1 en lo Civil y Comercial Federal. Ratificado en el cargo por el Senado en 1984 en el que permaneció hasta su jubilación.

Por su parte, el Gobernador Axel Kicillof manifestó a través de un texto que «Martín Sabbatella fue injustamente condenado por el solo hecho de cumplir la ley que regulaba a los grupos concentrados de comunicación. Es lamentable la judicialización de la política. Tienen que terminar las persecuciones. Quiero además agradecerle y destacar su trabajo a cargo del COMIREC en una circunstancia tan difícil en la Provincia de Buenos Aires”.

Y para finalizar, Sabbatella señaló: «La condena es un intento más de disciplinar a quienes trabajamos y militamos en el Proyecto Nacional que lidera y conduce Cristina Kirchner. Es ella quien padeció y padece la mayor persecución, porque nadie como ella enfrentó con mayor claridad y contundencia a los que quieren un país más desigual y con menos derechos. Como saben que Cristina es imposible de disciplinar o domesticar, llegaron a gatillarle en la cabeza”, opinó Sabbatella y agregó respecto de la no aplicación de la LSCA: “No nos resignamos; ni a democratizar la Comunicación ni a dejar en manos de las corporaciones y los grupos económicos concentrados el ejercicio de la Justicia. Prefiero esta condena del partido judicial por haber querido aplicar la ley que la condena social de usar el Estado para servir a los poderosos”.

El juez Ariel Lijo condenó a 6 meses de prisión a Martín Sabbatella por abuso de autoridad en la aplicación de la Ley de Medios durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. E incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año.

Martín Sabbatella llegó a juicio bajo la acusación de haber «abusado del cargo público que ocupaba como presidente del Directorio del AFSCA al ordenar y avalar la adecuación de oficio del Grupo Clarín» quién dijo que «el trámite fue diferencial y arbitrario».

El resto de los acusados fueron Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinessi, Guillermo Pérez Vacchini, Sergio Zurano y Lorena Di Filippo, quienes fueron absueltos.

En marzo de 2020, durante el primer debate, Martín Sabbatella dijo: «Si me acusa de algún delito, creo que no es cierto, el delito no existe. Ahora si se me acusa de ser parte de un proyecto político, de tener un ideas, principios y valores, de trabajar para cumplir la ley, de creer en una democracia de todas y todos, de ser un militante político, es absolutamente cierto y estoy plenamente orgulloso”.