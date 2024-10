Juan Pablo Busilachi es el abogado de Hurlingham que participó en el programa de supervivencia de Telefé bajo la conducción de Marley. Esta semana se convirtió en el vigésimo eliminado del ciclo.

Juan Pablo Busilachi tiene 32 años y en julio se convirtió en uno de los 25 participantes del reality filmado en las playas de Capurganá, en Colombia.

El paradisiaco lugar significó un verdadero desafío al enfrentar pruebas extremas, condiciones climáticas y, muchas veces, la escasez de comida que en el caso de Juan Pablo lo hizo perder 13 kilos.

El hurlinghense era uno de los candidatos favoritos para llegar a la final ¿Su estrategia? El «juego social», evitando conflicto y llevandose bien con sus compañeros.

«Me sorprende, no me queria ir», expresó el jugador y le deseó a sus compañeros «una mejor convivencia en lo que resta. Saben que no me tomo nada personal».

Más alla del juego, Busilachi reconoció haberse enamorado en la isla de su compañera Malena. Sin embargo, ingresó al programa estando en pareja y «no la quería exponer», tal como confesó en el stream de Telefé. «Me atravesó, la experiencia es muy fuerte», confesó.

Divididos en dos tribus, los supervivientes están a punto de comenzar el desafío más extremo de sus vidas. Alejados de toda civilización, sin comunicación con su familia y amigos, y sin ningún tipo de comodidad, se verán obligados a convivir y sobrevivir por sus propios medios. Se enfrentarán al clima, el hambre y a los desafíos físicos y mentales propios del reality. A lo largo de la competencia, la fuerza e inteligencia no lo serán todo. Prosperarán aquellos que logren la mejor estrategia mental, entrega física y fortaleza emocional, para convertirse en el gran ganador de Survivor, Expedición Robinson y llevarse un premio millonario.