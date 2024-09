Edenor: modificá tu instalación para evitar multas. Será para hogares que no tengan el factor de potencia reglamentario: qué es y cómo revisarlo. Hay residencias alcanzadas por el «Programa para la Mejora del Factor de Potencia». Los montos de las multas. Qué se puede hacer para evitarlas.

Edenor: modificá tu instalación para evitar multas. Caerán sobre los inmuebles que pertenezcan a las categorías T1, T2 y T3 con con un medidor que detecte energía reactiva si a partir de octubre el Factor en Potencia queda debajo de 0,95.

Tanto la categoría de la residencia como el número del Factor en Potencia o Coseno Fi se pueden ver en la factura de luz pero sólo si el medidor del inmueble registra energía reactiva además de la energía activa. Su valor surge de la división de la energía activa por la suma de la energía activa y la reactiva.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Si el Factor Potencia o Coseno Fi no aparece en la boleta, es que el medidor no registra la energía reactiva, por lo tanto, la residencia o el comercio quedará exceptuado de una multa por consumo ineficiente de energía. A su vez, si la residencia está categorizada T1R ya que no cuentan con medidores que detecten energía reactiva, también queda exceptuada de la multa.

El cambio de los medidores queda se realizará durante el mandato del Presidente Javier Milei y solo se multará a quienes, teniendo el medidor nuevo, registren un consumo de energía ineficiente según el Factor en Potencia calculado.

El ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) dijo que el objetivo del «Programa para la Mejora del Factor de Potencia» es «una mejora en los puntos de consumo de edificios de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios».

Cómo evitar multas

Los edificios de usuarios residenciales de categoría T1 (pequeña demanda) y los usuarios de las categorías T2 (mediana demanda) y T3 (demanda grande) deben instalar tableros con capacitores para que mejoren el aprovechamiento de la energía, sobre todo ante picos de demanda.

Es recomendable llamar a un electricista matriculado que realice las readecuaciones y colocar un tablero con capacitores ya que este dispositivo contribuye al uso eficiente de la energía y así se evitan las multas. Por otro lado no hay que pedir el cargo de medidor sino que la misma empresa lo cambiará en su momento.

De cuánto será la multa por superar el factor en potencia mínimo

El ENRE estableció un cronograma progresivo del valor de las multas por consumo de energía ineficiente:

A partir del 1 de octubre de 2024: se cobrará el 30% del valor total del recargo de suministro.

A partir del 1 de mayo de 2025: el recargo aumentará al 60%.

A partir del 1 de diciembre de 2025: se comenzará a cobrar el 100% del recargo.

Las multas se aplicarán a residencias cuyo factor de potencia se encuentre entre 0,85 y 0,95 en la factura de luz, pero de no aparecer en la boleta no se deberá abonar ninguna multa. Para quienes no alcancen el 0,85, las sanciones serán aún más altas.