Jóvenes Pordioseros llega a El Galpón de Hurlingham. La cita será el sábado 16 de noviembre en Tte. Julio Argentino Roca 1271. Habrá bandas invitadas.

Jóvenes Pordioseros llega a Hurlingham acompañados por Los Encendedores, Muster y Del mismo barro como bandas invitadas que completan la fecha.

Las entradas estarán a la venta a través de Passline o por transferencia a los sigueintes datos: (No se cobra cargo de servicio)

Jóvenes Pordioseros es una banda del barrio de Villa Lugano. Nació en 1993 y hoy en día la integran Cristian Iglesias (voz, guitarra y armónica), Germán Drago (guitarra y coros), Leonardo Raffa (bajo y coros), Lucas Fiorentino (batería) y Gustavo Zorri (teclados).

Entre sus temas más conocidos se encuentran: Descontrolado, Nunca me enseñaste, Lobo, Cuando me muera y Todavía no puedo olvidarte. Su discografía es la siguiente:

Probame (2003)

Vicio (2004)

Sangre (2006)

Abstinencia (2011)

Pánico (2014)

Late (2017)

Viva el rock and roll (2019)

