El 16 y 17 de noviembre vuelve la Creamfields. En esta oportunidad se llevará adelante en Parque de la Ciudad de Buenos Aires y en un formato de día: Comenzará a las 13:00 y finalizará a la 01:00.

Tras nueve años de ausencia, vuelve la Creamfields, el festival de música electrónica más reconocido a nivel mundial. En esta oportunidad cambia de horario. Cabe destacar que las ediciones anteriores eran de 18:00 a 06:00.

Para recordar algunas de las ediciones anteriores, algunos de los DJ que pisaron suelo argentino fueron Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Deadmau5, Carl Cox, Sasha & John Digweed, Above & Beyond, Paul Kalkbrenner, Sven Väth, Richie Hawtin, Jamie Jones, Alesso y Tiësto. LCD Soundsystem, Faithless, Underworld, The Chemical Brothers, Groove Armada, The Prodigy, Tale Of Us, Solumun, The Martinez Brothers y Luciano.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Aun el line up no fue anunciado, pero la preventa de entradas comienza este viernes 26 de julio para los clientes de Galicia VISA que tendrán 6 cuotas sin interés y 20% de ahorro, tal como se acostumbra hacer en la actualidad.

Dicha preventa estará disponible hasta el domingo 28 de julio a las 23:59 hs o hasta agotar stock. La venta general iniciará el lunes 29 de julio a las 12:00.

También salieron a la venta las entradas para el Lollapalooza, el Quilmes Rock y Cosquín Rock aunque no se sabe quienes se presentarán.

Creamfields es un festival de música electrónica celebrado anualmente cada mes de agosto en Liverpool (Reino Unido) desde 1998.

La primera expansión internacional de Creamfields fue hacia Sudamérica en 2001. Buenos Aires fue la ciudad elegida para recibir este festival, que luego se replicó en otras ciudades de Latinoamérica.