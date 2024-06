Despedirán al 80% de la planta de trabajadores del exMinisterio de Mujeres y renunció su titular Claudia Barcia. Por este motivo, ATE se manifestó en la sede de Avenida Entre Ríos de CABA.

El 30 de junio despedirán al 80% de la planta de trabajadores del ex Ministerio de Mujeres dejando sin asistencia a las víctimas de violencia de género.

En total más de 500 personas quedarán sin trabajo y el Ministerio de Géneros y Diversidad de la Nación, quedaría en funcionamiento con 100 trabajadores.

A través de un comunicado firmado por Nani Smith, Secretaria de Comunicación del exMinGéneros y consejo directivo de ATE Capital, y de Fernanda Fuentealba, Secretaria General ATE MinGéneros, se expresó: “Transcurridos los primeros 5 meses de gobierno, nos encontramos con un vaciamiento total de las políticas de prevención de las violencias por motivos de género, producto del brutal ajuste que el gobierno de Milei quiere seguir perpetuando en pos de la desaparición del Estado nacional”.

«Con una política violenta de renovaciones trimestrales, cientxs de nuestrxs compañerxs fueron despedidxs entre diciembre y marzo pasado. A esto se le suma el cierre de la sede principal del ex MMGYD que impide que un gran conjunto de trabajadorxs tenga un espacio físico donde realizar sus tareas diarias”, sumaron.

A su turno, el secretario general de ATE Capital Daniel Catalano respaldó: «Los despidos se traducen en que si una mujer está en situación de violencia de género, no tenga ni una posibilidad de salir de esa situación».

En este sentido, hizo referencia al compromiso que firmaron todos los candidatos para fortalecer las políticas de atención y prevención. «El gobierno de Milei tiene que cumplir con las obligaciones que tiene el Estado. Aunque no les guste o no vaya con su forma de pensar», sumó contradiciendo la única propuesta que no es otra que despedirán al 80% de la planta de trabajadores del ex Ministerio de Mujeres

Dos semanas atrás, el Gobierno transfirió a la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.