Se hizo eco de un tuit de Martín Yeza contra la senadora Daniela Reich, Presidenta del PRO Bonaerense y esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela luego de que abriera el bloque «PRO Libertad» en la legislatura camino a la fusión.

El macrista Claudio Faro re caliente. «Un grupo de legisladores entraron por el Pro y teniendo cargos formales en el Pro dicen que son del Pro pero que se van del Pro. Hagan lo que quieran, tal como hicieron hasta ahora, que un grupo de ‘giles’ nos vamos a dedicar a reconstruir lo que ustedes los ‘vivos’ destruyeron», reza el tuit del diputado nacional Martín Yeza, ex intendente de Pinamar.

Y agregó: «Bueno, de esta manera el Pro ya tiene dos Presidentes de partido que se fueron del bloque. Hace ya meses que pedí la intervención de los partidos cuando se dan circunstancias así. Que devuelvan la banca. No pasa nada si cambias de opinión pero andate y volvé con tus nuevas ideas.»

Yeza se refiere a la movida de ayer de la senadora Daniela Reich que fundó el bloque PRO Libertad camino a la fusión del bullrichismo con La Libertad Avanza.

En la Legislatura Bonaerense, los PRO Libertad, tienen cinco bancas en diputados y una en el senado.

En la cámara de diputados conformarán el nuevo espacio las diputadas Florencia Retamoso, Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Oriana Colugnatti y el bahiense y Fernando Compagnoni. En el senado, hubo una sola fuga y será justamente la de Daniela Reich, presidenta del PRO bonaerense.

El concejal Martín Faro de Morón compartió en sus redes sociales los mensajes de Martín Yeza y se hizo eco de sus dichos. Y es que adhiere a las ideas del fundador del PRO, el ex Presidente Mauricio Macri, y uno de sus seguidores más leales, Cristian Ritondo, diputado nacional.

En Morón, Francisco Monez Ruíz; Leandro Ugartemendia; Claudio Faro y Bernardo Maggistochi conforman el bloque Juntos y son los que se reconocen como macristas. También existe el bullrichsimo conformado por Romina Fusco, María Traverso y Cecilia Solía y se denominan PRO – La Fuerza del Cambio y Adrián Colonna y Daniela Cáceres como Juntos por el Cambio. Sí, son tres bloques sin contar los radicales Rolando Moretto y Silvina Samparisi que se autodenominan UCR Juntos. Con los que se llega a cuatro. Y seis si se suma el bloque de Alejandra Liquitay denominado La Libertad Avanza y el Pablo Tozzi y Ariel Aguilera como La Libertad Avanza – Partido Demócrata.

Cercanos a este medio, de manera irónica, dijeron que el principal referente del espacio Ramiro Tagliaferro «está haciendo negocios con pases de jugadores de fútbol y es lo mejor que puede hacer». Sin embargo, por otro lado, Adrián Colonna y Daniela Cáceres lo reclaman como líder aunque al parecer el ex intendente no tiene ganas ya que su último pronunciamiento político fue el 22 de octubre de 2023, dos días antes de las elecciones generales en que se su candidato cayó derrotado frente a Lucas Ghi.

A su vez, el mismo cercano a Diario Anticipos, señaló que «si hay seis bloques y no podemos tan siquiera conformarnos como interbloque, no digo unificarnos, solo plantear políticas es común es simplemente porque no hay voluntad de poder sino intereses personales.»

Por otro lado, Claudio Faro, luego de aclarar que votaron contra la Rendición de Cuentas del Departamento Ejecutivo, cerró: «No vamos a perder ni nuestra entidad ni nuestros valores. En este momento bisagra de nuestro país, mantenemos firme el compromiso del cambio. Siendo fieles a los que nuestros votantes nos encomendaron, a lo que nuestros militantes defienden y defendieron, y lo que nuestros dirigentes nacionales representan.»

