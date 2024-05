¿Cuándo se termina el frío en Buenos Aires? El país está viviendo una ola polar poco frecuente para esta epoca del año. Se registran temperatiras máximas que suelen ser las mínimas para esta fecha.

¿Cuándo se termina el frío en Buenos Aires? Hay buenas noticias para quienes no son amigos del frío y es que según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las temperaturas se elevarían unos grados el próximo martes 28 de mayo.

A continuación te contamos cómo será el clima para los próximos días, para que puedas ir organizando tu ropa.

Lunes: mínima de 7° y una máxima de 14°, también con cielo nublado.

Martes: la temperatura mínima también será de 7°, pero la máxima la superará los 15° y llegará a los 16°.

Miércoles: la mínima ya comienza a subir ubicándose en 9° y la máxima será 18°, con cielo parcialmente nublado.

Jueves: mínima de 12° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado.

Viernes: Nublado con una mínima de 11° y máxima de 18°.

Sábado: mínima será de 13° y una máxima de 17°.

Tené en cuenta que debés protegerte del frío para evitar posibles enfermedades, pero también se debe prestar atención a los artefactos para climatizar el hogar para asegurarse que funcionan correctamente y garantizar la seguridad del hogar.

Poné el aire acondicionado a 20° C.

Para conservar los ambientes templados, asegurate de cerrar bien las ventanas.

Los días con sol, fuente de calefacción natural, levantá bien las persianas. Bajalas hasta el tope por la noche y eventualmente cuando llueve mucho.

Antes de elegir un electrodoméstico para calefaccionarte, compará la cantidad de electricidad por hora que consumen un aire acondicionado de 2200 frigorías, otro de 3500 frigorías, un caloventilador chico c/termostato, una estufa halógena de tres velas con termostato, una estufa de cuarzo con termostato.

Repasá otros consejos a favor del consumo responsable.

Tené en cuenta que uno de los puntos más importantes es revisar el estado de tus estufas a gas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. El mismo es sumamente peligroso ya que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor y no irrita los ojos ni la nariz.

¿Cuáles son los artefactos que pueden emitir monóxido?

Calefones, termotanques, calderas

Estufas, braseros, salamandras

Cocinas, anafes, calentadores, parrillas a leña o carbón, hornos a gas o leña

Motores de combustión (vehículos, motosierras, generadores eléctricos, etc).

Se debe sospechar una intoxicación con monóxido de carbono cuando una o varias personas al mismo tiempo, que estuvieron en un ambiente cerrado, presentan:

Dolor de cabeza

Mareos

Somnolencia

Debilidad

Cansancio

Náuseas/vómitos

Pérdida del conocimiento y/o convulsiones

Palpitaciones

Dolor de pecho

Paro cardiorrespiratorio

¿Qué hacer cuando se presentan signos de intoxicación con monóxido de carbono?

Abrir puertas y ventanas para ventilar.

Retirarse o retirar a la víctima del lugar contaminado para respirar aire fresco

Llevar a la víctima rápidamente al Hospital, o al Centro asistencial más próximo aunque haya recuperado el conocimiento. Allí informar al equipo de salud sobre el antecedente de exposición a gases de combustión.

Siempre es conveniente consultar con un Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológico.

¿Cómo se previenen las intoxicaciones?

Mantener los ambientes bien ventilados

Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas. Siempre apagarlas fuera de la casa.

No usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.

No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor.

El calefón no debe estar en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados.

No encender motores a combustión (grupos electrógenos, motosierra, etc.) en ambientes cerrados, en sótanos o garajes.