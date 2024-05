- Anuncio -

En el distrito que gobierna Damián Selci, el bloque del PRO se encuentra unido. También el de La Libertad Avanza. Pero armar el Bloque Pacto de Mayo parece imposible.

La LLA y el PRO en Hurlingham: ¿Unidad o Alianza? La Libertad Avanza tiene dos concejales en Hurlingham que conduce Rafael El Tano De Francesco (en la foto), de procedencia peronista. Los concejales son Roque Belizan y Claudia Serratti. Estarían dispuestos a ir juntos con el PRO en 2025 siempre y cuando La Libertad Avanza conduzca el espacio llámese Pacto de Mayo, tal como quiere Sebastián Pareja, el armador provincial.

Del coordinador seccional Ramón Vera poco se sabe, excepto que debe organizar cada distrito del conurbano en lo que respecta a La Libertad Avanza y armar bloques o interbloques Pacto de Mayo de cara a las Elecciones Legislativas 2025.

Pero el PRO Hurlingham está sin un horizonte claro ya que su jefe político Lucas Delfino está ausente del distrito. En total, son siete concejales y ninguna estrategia: Juan Manuel Lorenzo (Presidente del Bloque – Hombre de Lucas Delfino); Brenda Anahí Galeano (reelecta – ex Horacio Rodríguez Larreta); Julio Ramos Medina (ex Patricia Bullrich y referente de Andrea Giorgini); Tamara Abdo (referente de Lucas Delfino); Sebastián Palacio (reelecto – ex Horacio Rodríguez Larreta); Marisol Fernández Mattos (referente de Lucas Delfino) y el mismo Lucas Delfino (referente de Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos).

Por el momento el PRO no tiene rumbo excepto rechazar, y no en todos los casos, los proyectos del oficialismo. Pero no tiene idea en que posición ubicarse. Incluso, en la apertura de sesiones ordinarias que realizó el intendente Damián Selci, a cada proyecto que el jefe comunal proponía, el bloque entero aplaudía. Esto no significa que estén cerca de Unión por la Patria, sino que no tienen estrategia propia de cara al 2025 cuando La Libertad Avanza está armando en la Primera Sección Electoral y hoy tiene en su poder el Gobierno Nacional.

Lo cierto es que encima Lucas Delfino nunca se consideró «macrista» sino «desarrollista» y hombre de Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Ambos responde al PRO y dentro del PRO a Mauricio Macri, próximo presidente del Partido que quiere mantener la autonomía y no fusionarse con La Libertad Avanza.

Pero el partido del Presidente Javier Milei, por el momento no tiene personería jurídica en la Provincia de Buenos. Es un lema que debe apoyarse en otros espacios como el PRO, la UCR, el MID o la UCEDE, para poder participar de las elecciones 2025 con autonomía.

En eso está Sebastián Pareja, hombre de Karina Milei y armador en territorio bonaerense de los libertarios. Pareja es el responsable de legalizar La Libertad Avanzas en la Provincia de Buenos Aires y no depender de otros partidos para no ceder lugares en la lista a cambio de un sello partidario.

En 2023 y junto a Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja armó las ocho secciones. Pero tras el «Pacto de Acasusso», el bloque de senadores provinciales que ambos integraban se rompió.

Sebastián Pareja pasó a trabajar en el Gobierno Nacional y el senador provincial Carlos Kikuchi, hoy considerado un «traidor» por Javier y Karina Milei, lleva adelante un bloque de tres miembros independiente el bloque oficial de La Libertad Avanza.

Esto no erosionó a Sebastián Pareja que a través de Karina Milei sigue caminando la provincia y nombrando a coordinadores en cada Sección Electoral. Karina Milei quizás vaya como primera candidata a diputada nacional. Y Pareja a Gobernador Provincial.

Mientras que el coordinador de la Primera Sección Electoral, Ramón Vera, es número cantado para ir como diputado provincial. Claro que antes deber organizar la Primera Sección Electoral compuesta por: Morón, Hurlingham e Ituzaingó y también a Merlo, Moreno, Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López Ramón, nombró como coordinador a Ramón Vera.

Ramón Vera será quién organice La Libertad Avanza en cada municipio de la Primera Sección Electoral. Y sólo cuenta con uno que armó el interbloque Pacto de Mayo. El resto se resiste y deberá aceitar relaciones.

