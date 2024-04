- Anuncio -

Cuáles son las principales causas de muerte en Acceso Oeste. Un informe afirmó que en 2023 se redujeron 11% las víctimas fatales por accidentes de tránsito en el Acceso Norte, pero se mantuvo estable en el Acceso Oeste.

Si bien hay menos víctimas fatales, en Autopistas del Sol aumentaron un 8% los accidentes y también 8% los heridos. Por su parte, en Autopistas del Oeste se verificó una baja de 3% en los accidentes, con una disminución de 21% en heridos.

Las víctimas fatales se deben a conductas imprudentes en el manejo como el uso del celular o el no respeto de la distancia entre vehículos. Además de no usar el cinturón de seguridad.

En este sentido señalaron que, si bien el uso del cinturón de seguridad aumentó con relación a 2022, aún es alto el porcentaje de quienes no lo utilizan: el 23% de los conductores no lo utilizaron en Autopistas del Oeste frente al 63% que no lo había hecho en 2022. Principalmente no lo utilizan en los asientos traseros.

En Autopistas del Oeste el 72% no lo utiliza (contra 87% en 2022). El cinturón impide que los pasajeros salgan despedidos, reduce ocho veces el impacto dentro del habitáculo, ayuda al conductor a controlar mejor el vehículo y minimiza las lesiones.

Respecto al uso del celular al volante, en el Acceso Norte y la Avenida General Paz se redujeron del 25% en 2022 al 5% en 2023, mientras que en Acceso Oeste ese porcentaje disminuyó de 27% en 2022 al 8% en 2023.

Si uno va conduciendo un vehículo a 110km/h: responder con «Ok» equivale a recorrer 120 metros a ciegas, en 4 segundos; enviar un emoticón equivale a andar 150 metros a ciegas, en 5 segundos.

Por otro lado, el 42% de los conductores de Acceso Oeste no respetan la distancia mínima frente al 40% del año antepasado. Uno de cada cuatro siniestros se produce por no mantener la distancia indicada.

Un vehículo a 100km/h recorre 27 metros por segundo. Como referencia, la distancia mínima requerida, que son 2 segundos serían unos 54 metros que equivale a la extensión de dos canchas de tenis. Mientras, los 5 segundos recomendados equivalen a un poco más de una cuadra para poder frenar de manera gradual y evitar el impacto.