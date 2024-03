- Anuncio -

La polémica se desató en el oeste cuando la empresa Worldcoin llamó a brindar datos biométricos a mayores de edad en los boliches Club Leloir, que fue clausurardo, y Pinar de Rocha.

España prohibió la toma de datos biométricos. Tools for Humanity es la empresa que desarrolla todas las herramientas para que funcione la moneda digital Worldcoin. Para tomar los datos biométricos, usa los llamados Orbs que tienen la extravagante forma de una esfera plateada del tamaño de una pelota de fútbol. Los Orbs sacan una fotografían del iris de los interesados y les dan diez dólares en Worldcoin.

Para poder usar la cámara Orb, los usuarios deben descargar en su celular una app y recibir un código QR. La foto del iris actúa como «prueba de humanidad» y, según Tools for Humanity, no se piden datos personales.

Sin embargo, el objetivo no queda claro. Da la impresión que es experimental. En el mundo, se utilizan los datos biométricos para habilitar billeteras digitales, el ingreso y egreso en aeropuertos internacionales, aperturas de computadoras de alta tecnología.

La pregunta es que tan seguros están los datos en manos de Tools for Humanity.

La imagen que se asocia al código QR, la aplicación la transforma en un pasaporte llamado World ID que es el monedero digital donde se alojan los Worldcoin.

Tanto en Club Leloir como en Pinar de Rocha, las colas fueron larguísimas ya que la empresa paga actuamente 90 mil pesos por registrar el iris en Worldcoin.

Martín Mazza es el Gerente Regional Latinoamérica de Tools for Humanity y esta semana se ha repartido en entrevistarse con varios medios para explicar el objetivo de la firma. Ante la prueba de humanidad, en ocasiones piden, por ejemplo, un celular o un DNI por lo cual uno transfiere una cantidad de datos impensados. Con el World ID, se genera un código internacional asociado al iris de la persona que autentifica cualquier «Prueba de Humanidad» como se la llama sin dar datos adicionales.

Pero la pregunta vuelve surgir y no hay respuesta. Así como hackers atacaron las billeteras virtuales de Bitcoins, las cuentas salieron mal, y hubo hasta presos, ¿cómo se resguardan los datos biométricos de manera segura? La falta de respuesta repercute en padres y madres preocupadas por las acciones de sus hijos que brindan sus datos biométricos sin más.

En general son jóvenes, por eso las convocatorias fueron a través de dos discos conocidas de zona oeste, y encima pagan 90 mil pesos por cada registro. No hay manera de saber qué niveles de seguridad tiene la empresa. Tampoco si la obtención de datos biométricos es legal o no.

Por otro lado, Tools for Humanity es una empresa con sede en Munich, no tiene sede en Argentina. Solo abrió durante el verano un local en Pinamar.

Ministerio de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, le pidió información a Tools for Humanity haciendo hincapié en el destino y uso de los datos personales que recaba de sus clientes. Pero la firma le respondió que no toma datos personales. Sólo el Orb obtiene datos precisos del iris de la persona y crea la «Prueba de Vida» a través del código World ID.

Esta semana la firma estará en Córdoba. Y tiene previsto recorrer los puntos de alta concentración de población del país. Mientras tanto no hay una definición clara: ¿es legal o no lo que hace Tools for Humanity?

