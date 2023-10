- Publicidad -

La diputada nacional por Unión por la Patria, estuvo junto al candidato a Presidente Sergio Massa y otros dirigentes del mismo espacio en Santiago del Estero transmitiendo sus consejos y dandole su respaldo.

Mónica Macha acompañó a Massa en el debate. Es una de las instancias más críticas para un candidato ya que ingresa nervioso y una palabra en falso puede costarle un porcentual de votos. Claro que siempre ensayan y se preparan los candidatos y Sergio Massa, como candidato a presidente de Unión por la Patria armó una comitiva muy particular entre la que estuvo la diputada nacional Mónica Macha de Nuevo Encuentro la fuerza política fundada por Martín Sabbatella y que es parte del espacio político Unión por la Patria.

Los cinco candidatos a Presidente que participaron del debate: Miriam Bregman, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Javier Milei.

«Todos los militantes de UP que participamos teníamos claro que Sergio Massa debía estar enfocado en lo que la gente espera de él, no salirse de ese foco en caso de que hubiera provocaciones. Incluso como sabemos que él tiene en su cabeza que tipo de país es posible y necesario, le pedimos que refleje esos contenidos y no se deje llevar por los golpes bajos».

«El primer tramo fue el más difícil por que trató de economía. Pero quedaron en claro varias cosas para las que Sergio (Massa) se preparaó y repasamos antes de su ingreso al Forum de Santiago del Estero: el FMI lo introdujo en Argentina Juntos por el Cambio y con él las sucesivas devaluaciones y la inflación».

A su vez, consultada por este medio, Mónica Macha dijo sobre Sergio Massa: «No hay dudas, el único en condiciones de gobernar la Argentina y mejorar la vida de la sociedad es Sergio Massa. Hoy quedó más claro que nunca». Y agregó: «Excelente experiencia democrática la de haber acompañado a nuestro candidato hasta Santiago del Estero en el debate presidencial. El debate pone las cosas en su lugar y demuestra que Unión por la Patria es el único espacio que quiere de verdad que vivas mejor y que puede hacerlo».

Por otro lado repudió los dichos del candidato de Libertad Avanza Javier Milei sobre los desaparecidos y la dictadura militar.

«Fue una aberracíón. Fue más allá que su candidata a Vicepresidente que defiende a represores acusados de delitos de lesa humanidad. Para Javier Milei tan siquiera una dictadura. Hubo una guerra en la que murieron unos cuantos miles de argentinos. La verdad es que todos sabemos que no fue una guerra y que no murieron miles de argentinos sino que fueron secuestrados y sufrieron tormentos 30.000 militantes, empresarios, curas y artistas. Y eso importa y esa es la verdad».

Sobre Sergio Massa, Mónica Maccha dijo: «Va a gobernar mejor que Javier Milei, vamos a hacer mejor gobierno. Y nosotros sabemos que estamos preparados para dar todas las discusiones que sean necesarias como lo demostró Sergio en el Forum. Nosotros ingresamos con una actitud, con la convicción de que sabemos que vamos hacer con el país cuando seamos gobierno».