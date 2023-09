- Publicidad -

Hurlingham: Denunciará al ex marido, pero ¿Cómo empezó todo? La historia inició con el hallazgo de un perro al que creían pérdido en las calles. Sin embargo, ese can tenía dueño, pero lo había abandonado.

Hurlingham: Denunciará al ex marido. Tal fue la viralización del hecho, que una mujer apareció contando que efectivamente ella era la dueña del perro, pero se había mudado al exterior y la mascota había quedado a cargo de este hombre.

Paul es el nombre de este perro que hizo conmover a los vecinos de Hurlingham. Fue una proteccionista quien relató la historia en Facebook. «Lo de Paul me avisó un vecino y me involucré por instinto, por pena, porque simplemente me sale. Cuando llegue a casa anoche, cansada, sucia, con sangre, juro que dije “Dios dame ese milagro que siempre me das cuando toco fondo y que Paul tenga un final como se merece».

Una hora más tarde, la proteccionsita fue contactada por una señora: era la dueña del perro. «Me dijo que lo ama, que se fue a Perú con sus hijos hace un año y dejó el perro al cuidado de este sátrapa, su ex marido, que jamás imagino que lo iba a tirar a la calle», escribió.

La señora vuelve en octubre y quiere a su perro. «Pidió por favor no lo demos en adopción. No podía creer y por supuesto que charle una hora preguntándole de todo y también diciéndole si se quiere acoplar a la denuncia que se va a hacer!!! Me dijo que si», afirmó.

La mujer pagará los gastos veterinarios que se hicieron hasta el momento, y es que el perro tiene una infección en sus encías. «De todos modos al pichon de mamut hay que darle comida blanda y estamos comprando carne picada, pollo y arroz y todo cuesta. Pero dinero es lo de menos y ya veremos el destino, lo bueno es que Paul se va a reencontrar con ellos, su flia que lo ama y va a poder atravesar su patología más contenido y relajado sin stress», celebró la vecina.