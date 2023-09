- Publicidad -

Ituzaingó: Pedía en la calle, frente a la Plaza, una usuaria de Facebook le tomó una foto, la publicó en un grupo y a las pocas horas consiguió trabajo.

Ituzaingó: Pedía en la calle y ofrecía sus servicios como ayudante de albañil, carga y descarga, sereno, limpieza de terreno, limpieza de edificio o más.

Su nombre es Sergio Fabian y con un cartel solicitaba: «Lo que usted me pueda brindar para estar un poco mejor y vivir dignamente, si no me puede ayudar con trabajo y desea colaborar hagalo de corazón porque no acepto nada obligado. Muchas gracias por ayudarme, que Dios bendiga su vida y la de su familia y que tenga salud y trabajo siempre».

Silvia es una vecina que lo vio, le tomó una foto y la subió a las redes sociales.

Horas más tarde, y luego de recibir ciento de comentarios y compartidos, celebró: «Consiguió trabajo en la capital!!! Gracias a que alguien lo ubicóen esta publicación . Que dios los bendiga» dijo.

Si estás buscando trabajo en Ituzaingó podés acercarte a la oficina de Empleo la cual produce y mantiene una base de datos de personas que buscan trabajo y ante la demanda de un empleador y en forma conjunta, la releva para definir el perfil del puesto a cubrir. Luego chequea la disponibilidad de posibles candidatos para cubrir la vacante de empleo y entrevista a las personas para confirmar la pertinencia del perfil.

Acto seguido, se elabora una terna de postulantes adecuados para cubrir el puesto laboral y son derivados para que el empleador realice la selección definitiva y lo contrate. Podés acercarte a cargar tu Curriculum para ser parte de las búsquedas.