Muchas veces molestan por los nidos, por la suciedad que generan, por los cantos, pero ¿Cómo ahuyentar a las palomas? Hoy te damos unos tips que no fallan.

¿Cómo ahuyentar a las palomas de un balcón, terraza o patio de casa? Estos consejos son trucos caseros que no necesitan hacer gastos importantes, no son perjudiciales para los habitantes de la vivienda y no lastiman a las aves.

Lo principal está en elegir bien las plantas, porque algunas provocan que se alejen y no vuelvan. Algunas de ellas son:

Cactus: Ideal para los climas cálidos y secos. Por su superficie espinosa, resulta insoportable para las palomas.

Lavanda: su aroma dulce y floral puede ser relajante para las personas, pero sirve como repelente contra las palomas.

Albahaca: su penetrante perfume y sabor también sirve para disuadir a las palomas que tienen un agudo sentido del olfato por lo que la albahaca les resulta repulsiva.

Romero: También desprende un olor repulsivo que ahuyenta a las palomas

¿Qué enfermedades están relacionadas con las palomas?

Las mismas incluyen Criptococosis, Histoplasmosis y Psitacosis. Hay que tener en cuenta que el contagio se puede producir al respirar el polvo que se libera al limpiar las heces de las palomas, aunque es inusual.

La mayoría de las personas que corren riesgo de contraer estas enfermedades son aquellas que tienen sistemas inmunes comprometidos.

Por ello se deben tomar precauciones cuando vaya a limpiar las heces para evitar el contacto directo y se deben lavar las manos y cualquier parte del cuerpo que haya estado expuesta al finalizar la limpieza.