Sergio Lapegüe llega a Hurlingham con un show gratuito el domingo 6 de agosto en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. La entrada es gratuita, pero se debe reservar lugar.

Sergio Lapegüe llega a Hurlingham con «Lapband» una banda que recrea temas de la época del rockabilly y que también tiene temas propios.

La banda está integrada por Javier Benítez (guitarra y voz), Hernán Palazzo (bajo) Claudio Galesi (bateria), Rubén Mederson (saxo), Annie (coros) y Dani Vila (teclados), director musical de Valeria Lynch y Los Cinco Latinos; y también tocó el piano con Sandro.

Algunas canciones que interpreta la banda son “La flor más bella”, “You´re sixteen, you´re beautiful and you´re mine”, “Juntos a la par”, “Hit the road Jack”, y los temas propios “Vivir sin vos” y “tantas veces”.

Se presentaron distintas salas del país como Loco Arte, Espacio Clarín, Cine Teatro Belgrano, New Time en Salta, Sala Siranush, Teatro Municipal de Lomas de Zamora, Centro Cultural Leopoldo Marechal y La viola Bar (Quilmes).

El domingo 6 de agosto llegan a las 18:30 al Centro Cultural Leopoldo Marechal ubicado en Av. Vergara 2396.. Reserva tus entradas rellenando el ormulario que se encuentra haciendo Click Aquí.

El mismo día también habrá un Festival de Vinilos en la localidad. Tendrá lugar de 13:00 a 20:00 en la Plaza John Ravenscroft ubicada en Av. Roca 1100.

Este evento estará por primera vez en Hurlingham y contará con invitados: JP Sgalia, Abel Meyer, Christian Themarks y Panther Selector.

Desde Walymundo Discos, los organizadores, anticiparon: «Estaremos con todo el tema de expositores, venta de Discos, cds cassettes y muchos stands de merchandising, cultura retro y muchos artículos de coleccionismo, Djs invitados y una gentil atención como te tenemos acostumbrado».