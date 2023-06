- Publicidad -

Luna Casuccio, es una joven patinadora de El Palomar, que clasificó a la final del Mundial de patinaje artístico sobre ruedas. Su familia pide ayuda para que cumpla su sueño y pueda viajar.

Para cumplir el sueño de la patinadora de El Palomar, su hermana difundió la historia en redes sociales y expresó: «Estamos haciendo una rifa, o cualquier ayuda es un montón para nosotros».

Con 15 años, Luna tiene una gran trayectoria en el mundo del patín artístico. Arrancó a patinar desde los dos años y desde ese entonces no se bajó nunca de las ocho ruedas.

Con 8 años participó de su primer nacional, a los 10 de una Copa Internacional logrando el 2° puesto.

Ya en el 2019 clasificó al Sudamericano que se realizó en Joinville, donde se puso la celeste y blanca por primera vez y con 11 años logró ser Campeona Sudamericana.

En el 2021 y 2022 clasificó al Campeonato Panamericano de Ecuador y Cancún respectivamente,pero por motivos económicos no pudo viajar. Ya en el 2022 se realizaron los I Juegos Sudamericanos Sobre Ruedas y logró el 3° puesto.

Este año participó en los II juegos Sudamericanos que se realizaron en Paraguay, Asunción. «Gracias a la ayuda de muchas personas, familiares y amigos pudimos hacerlo posible y lunita se convirtió en Campeona Sudamericana», señaló su hermana.

Finalmente, Luna fue convocada para la final de la copa del mundo que se realiza en San Juan, Argentina la semana próxima. También así quedó clasificada y convocada para el Panamericano de Patín que se realizará en Colombia desde fines de julio a principios de agosto.

«Por esto y más le pido si nos pueden ayudar a difundir su historia porque no sabe lo difícil que es para nosotros, su familia, no poder ayudarla a cumplir sus sueños. No queremos cortarle sus alas de nuevo», pidió.

Para colaborar pueden hacerlo a través del alias: luna.patin.luna