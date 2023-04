- Publicidad -

Lo que en febrero se lanzó con entusiasmo y alegría, la Liga de Fútbol Amateur de Hurlingham, ya se cobró una víctima por no exigir los aptos médicos a las categorías mayores. Hay cinco categorías: Serie Dorada, Pre Veteranos, Senior, Veterenaos y Super Senior. El fallecido se llamaba Lizandro Navarrete un Jugador del Club Belgrano de la categoría Super Senior.

Desidia: Ya se cobró una vida la LIFAHur de Zabaleta. Lo terrible es que la LIFA Hurlingham comenzó el 6 de abril y el 7 de abril falleció Lizando Navarrete.

(En la foto de portada, Juan Zabaleta frente a los clubes participantes deseandoles suerte -qué decir- y preparando la LIFA Hurlingham)

La LIFAHur fue organizada por el gobierno de Juan Zabaleta y no exigió en el reglamento interno sin homologar por Personarías Jurídicas ningún apto físico. Esto trajo aparejedo la falta de controles de salud que tanto hacen falta a los deportistas ya ni el fútbol ni ningún otra actividad competitiva es aeróbica, o sea, exige al corazón más fuerza que la normal. No como las aeróbicas que lo fortalecen y estabilizan.

Por otro lado, el Reglamento Interno, al no estar avalado por Personerías Jurídicas, la LIFA Hurlingham, no tiene consistencia jurídica.

Insistimos con el adjetivo del título. No hay delito. Fue una mala pasada seguramente a Lizandro Navarrete que pueda que tuviera un cardiopatía y sin estudios previos no estaba al tanto. Pero sí hay desidia. Cuando se hace un deporte anaeróbico, los estudios deben realizarse sí o sí de manera obligatoria o voluntaria y para eso en un Hurlingham hay un Hospital Público.

Al morir Lizandro Navarrete, de inmediato la LIFA Hurlingham salió a dar sus condolencias:

«Tristemente no comenzamos bien! Lamentamos informar el fallecimiento de Lizandro Navarrete jugador de Belgrano en categoría súper seniors (…). Sufrió una descompensación y fue trasladado al hospital donde allí falleció. De parte de la Liga nos hicimos presente en el hospital y hablando con familiares, les hicimos saber que el gasto de velatorio va por cuenta de la Liga y dimos nuestro pésame a la familia».

Sin embargo, no faltaron las fuertes críticas ya que la LIFA Hurlingham no exige el apto médico para jugar como cualquier otra liga en cualquier deporte, excepto los recreativos.

Por caso Walter Gauchat, vecino de Hurlingham, y dedicado al fútbol y campeonatos express, se pronunció a traves de Instagram.

«Cuando les decís que se hagan la revisión médica para jugar, por más que la Liga no te la pida, no es porque yo trabajo en eso. Anoche (el día del partido) me quedó más claro que siempre es necesaria para saber si estas bien porque anoche el muchacho que se que fallleció se descompuso en pleno partido. Hay que ser inflexible con la salud. Si les piden a los nenes para competir, ¿por qué no a los grandes? Son cosas que no entiendo».

A su vez, el 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud, a lo que el Intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, tuiteó que era una fecha muy importante. Y en ningún caso la envío condolencias a la familia.

De la LIFA Hurlingham juegan: Quinta de los Pibes, Los Patitos, San Martín, El Ciclón, Malvinas, Santa Leonor, El Destino, Ateneo Roca, Buen Camino, Barrio Cartero, 18 de Julio, Pampero, Greppi, 17 de Agosto, El Palango, Sociedad de Fomento San Damián y Club Belgrano, a los que este medio les desea mucha suerte y que se cuiden.