Habrá un operativo de DNI en La Torcaza este 9, 10, 13 y 14 de marzo, de 9 a 15hs. Los interesados podrán acercarse a Brandsen y Pringles.

Durante el Operativo de DNI se brindará asesoramiento sobre:

Políticas de la Dirección de Empleo: recepción de CV, información sobre capacitaciones e inscripción al programa Fomentar Empleo

Programa de Seguridad Ciudadana «Comunidad en Red»

Cabe destacar que los cupos son limitados y por orden de llegada. ¿Qué se necesita para cada tramite?

DNI Primer ejemplar

Copia certificada de la partida de nacimiento con o sin oblea, la que deberá contar con sello y firma del oficial público en tinta o extendida con firma digital, sin importar su fecha de expedición. O Certificado de nacimiento original con o sin oblea o número manuscrito, con firma del oficial público o extendida digitalmente.

Certificado médico si corresponde acreditar algún impedimento, alteración o excepción relativo a la toma de datos biométricos (foto, huella o firma).

Si la persona es menor de 14 años, se agrega:

Acompañamiento del padre, madre o representante legal; y su DNI.

Acreditación del representante legal, cuando corresponda: Oficio judicial o testimonio de tutela del menor. Es otorgada por el juzgado. Debe contar con sello y firma del juez o del Secretario o funcionario autorizado a extender oficios en cumplimiento de mandas judiciales. Si el menor se encuentra en un hogar: Autorización de representación firmada y sellada por la autoridad competente que corresponda. Oficio judicial o testimonio de guarda provisoria con fines de adopción. Debe contar con sello y firma del juez, o del Secretario o funcionario autorizado a extender oficios en cumplimiento de mandas judiciales.



Si la persona nació antes del año 1968, debe tramitar el DNI Primer ejemplar por identificación tardía

Si la persona es menor de edad y está imposibilitada de concurrir por razones médicas, se debe tramitar el DNI Primer ejemplar provisorio por razones médicas.

Solicitar mi DNI de acuerdo con mi identidad de género

Recordá que podés tramitar el DNI no binario, una medida de alcance universal que les permite a las personas con identidades no binarias acceder a un DNI y a un Pasaporte en el que se respete su identidad de género autopercibida. A partir del Decreto 476/2021, dentro del campo “sexo” no solo se puede optar por las categorías tradicionales de “M” para masculino y “F” para femenino, sino que también elegir la opción “X”.

La nomenclatura “X” comprende a la autopercepción de género no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada, y a cualquier otra acepción con la que pudiera identificarse una persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.