Pilar Tellería, es de Ituzaingó y con solo 19 años se puso como objetivo cruzar a nado el Río de la Plata desde la ciudad uruguaya Colonia del Sacramento hasta Punta Lara.

Es de Ituzaingó y busca unir Uruguay con Ensenada. En total son 42 kilómetros y la fecha estimada es del 10 al 17 de marzo. El día elegido dependerá de las condiciones climáticas.

A través de sus redes sociales, la joven compartió imágenes de su preparación y relató: «Sólo quedan algunos detalles chicos y esperar, y cuantos sentimientos me genera esto. Cuanta emoción mirar para atrás y poder decir con seguridad que lo deje todo en cada entrenamiento, que mi equipo es el mejor y que cada uno de ellos también hizo todo para que esto salga bien».

«Que agradecida que estoy con la vida, esto es un sueño», expresó Pilar.

Para prepararse, la nadadora se instaló días atrás en la ciudad entrerriana de San José para cerrar una intensa preparación que le demandó varios meses.

Hace un año, había compartido su experiencia nadando en el río donde expresó: «Jamas me hubiera podido imaginar la inmensidad de este desafío visto desde adentro. Lo creía un desafió mas, si pude nadar 7 horas porque no 15, pero nada mas lejos, en cuanto me metí al Rio me di cuenta que yo ahí no era nada, es terriblemente imponente, nunca me había sentido tan chiquita».

«La primera hora y media/ dos horas completamente de noche y un miedo que pocas veces sentí, lo único que me tranquilizaba era saber que a tres metros estaba Pablo. Después de eso el Rio se puso tan lindo como nunca nada, nos mostró el amanecer mas hermoso que vi en mi vida. Y todo parecía ir espectacular pero la cabeza me empezó a fallar, trate de sacar los malos pensamientos, pensar en todos los que me iban a estar esperando en la llegada, el esfuerzo de mi familia para que yo este ahí, mi mama que es lo mas importante que tengo. Trate con todo pero de todas formas la cabeza me gano y toco salir del agua a las cinco horas de nado», confesó.

En el relato admitió que su cabeza «le había fallado», pero agradeció a todos los que formaron parte del proceso.