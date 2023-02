- Publicidad -

Un grupo de piqueteros se encuentran sobre la Avenida Gaona y Dr. Ramón Santamarina marchando en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Reclaman un aumento de los planes sociales. Mientras, el tráfico circula por la colectora. Y se devían hacia la Autopista del Oeste.

Ahora piqueteros cortan acceso en dirección a Capital. Hace instántes, los piqueteros levantaron los cortes en la Ciudad de Buenos Aires pero amenazaron con volver con carpas la próxima semana si no reactivan las 154 mil suspensiones del Potencionar trabajo. Así lo manifestó el bloque Unidad Piquetera (UP).

(Fotos: Suscriptora Lilian a la que le agradecemos)

Ante la convocatoria de la Unidad Piquetera en varios sitios del país, desde el Ministerio de Desarrollo Social señalaron que «todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación. No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas. Sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa. Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos.»

Los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación se les abonará el 50% del importe del mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia ‘validación fuera de plazo’.

En la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, los cortes son en:

Puente Pueyrredón

Puente La Noria

Acceso Oeste – RN 7

Autopista Panamericana

Autopista La Plata-Buenos Aires

En enero de este año, también se realizó un corte sobre Avenida Vergara y Autopista del Oeste. En diálogo con Anticipos, Eva Gutiérrez, la máxima referencia de Polo Obrero Tendencia explicó que se trata de una movilización a nivel nacional para pedir por el ingreso de más de 3000 compañeros al Potenciar.

Los cortes siempre tiene la misma raíz. Aumento del monto del plan social, la falta de renovación de planes o la incorporación de más personas al sistema.

Entre los principales planes están Potenciar Trabajo, el Plan Acompañar, el Fondo de Desempleo, Fomentar Empleo, las Becas Progresar, pero también siguen vigentes: garrafa social del Programa Hogar, la Tarjeta Alimentar, Mi Pieza y el Plan 1000 Días.