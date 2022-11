- Publicidad -

«A 20 años de su injusta muerte, se lanzarán globos al cielo en homenaje a Nadia Celeste Marine» y será hoy martes 15 de noviembre de 2022 a las 18.00 «día en que Nadia Marine cumpliría 40 años. Los esperamos en la Plaza de la Memoria en Hurlingham. Contamos con la presencia de familiares y amigos», reza el llamado en la Página Facebook de «Unámonos por la paz y la no violencia en memoria de Nadia Celeste Mariné».

A 20 años de su asesinato en Hurlingham, hoy recuedan a Nadia Mariné. Y parece increíble pensar que en su recordatorio tendría 40 años y seguramente sería toda una mujer, independiente y madre. Todo eso le sacaron a Nadia Celeste Mariné y también parece increíble como a cuatro años de su asesinato, en 2006, el blog del portal El Ciudadano entrevistaba a su madre que pedía «a los posibles testigos» que se «presenten ante la justicia, que no tengan miedo, porque la justicia no muerde» y sin embargo, 16 años después, no hay ni testigos, ni acusados.

Noemí, mamá de Nadia Celeste Mariné, la joven asesinada en Villa Club el 10 de noviembre de 2002, esperó hasta la resignación. No tiene a su hija, no tuvo justicia. El o los asesinos de su Nadia están libres desde hace 20 años y uno no puede asegurar cuánto daño más han causado.

A 20 años de su asesinato en Hurlingham

Al momento de su muerte, Nadia tenía solo 19 años, había salido de la casa de su amiga Gabriela, ubicada en Los Patos y Cañada de Gómez luego de que ambas jugaran a las cartas y vieran una película. Nadia se dispuso a regresar a las 02.30 de la mañana a su domicilio, en Plumerillos entre Kennedy y Recagno, cuando, en el camino, alguien la apuñaló.

Entonces un vecino tocó el timbre de la casa de los Mariné. Les dijo que una joven estaba tirada a una cuadra y media de su casa y que podía ser Nadia. Al llegar y ver la escena, la violencia se presentó en un abrir y cerrar de ojos. La familio pudo ver que Nadia tenía heridas cortantes en el tórax, brazos y espalda, aunque no se veían signos de haber sido golpeada.

La trasladaron de urgencia al Hospital San Bernardino de Hurlingham, pero no lo logró. Falleció en el lugar.

Nadia era una adolescente normal, como cualquier chica de su edad. Incluso estudió junto a su madre el Polimodal de noche, en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús, donde se recibió de bachiller.

A cinco días de cumpliar los 20 años, Nadia fue asesinada por una persona de sexo masculino, según declararon en un principio algunos testigos, que la acompañaba minutos antes de que ocurriera la tragedia.

Su padre y su madre, Herán y Noemí, su hermano también llamado Hernán, como Griselda, la hermana mayor, decidieron dejar de hacerlas, ya que les producía «demasiado dolor».

Pero hoy la recordarán con una suelta de globos en la Plaza de la Memoria, pegada a la Estación de Hurlingham del Tren San Martín, sobre Teniente General Pablo Ricchieri entre General O’ Brien e Isabel la Católica. A la suelta de globos, se sumarán palabras del padre y la madre y algunos temas que su hermano Hernán hizo para Nadia.

