¿Dónde hay un héroe en Morón? Una emotiva historia tuvo lugar en un colectivo de la linea 236 y su protagonista fue un chofer. El relato lo dio a conocer un pasajero en las redes sociales que valoró el accionar del hombre.

¿Quién es el héroe en Morón? Se trata de Nacho, un colectivero de la línea 236, interno 320, cuya imagen se viralizó en los grupos de Facebook gracias a un agradecido que dio a conocer lo sucedido en un recorrido del 24 de octubre por la tarde.

Todo comenzó cuando los pasajeros subieron en Morón y a la altura del Cementerio una señora con su hijo de 7 años le tocan el timbre afirmando que su hijo se había descompuesto y necesitaban bajar.

A pesar de la insistencia de la mujer para que los dejaran ahí, el chófer insistió en esperarlos. “Estábamos todos de testigos que no quería asistencia, él igual estacionó y los esperó, cuando subieron de nuevo me doy cuenta que no solo vomitó, (hacía mucho calor, y estaba muy pesado el clima) sino que tenía en la mano ,una placa del nene, venía del hospital, el nene no tenía aire”, relató el testigo.

El relato no terminó ahí. Sino que Nacho le consiguió un paf con aerocamara “que pagó de su bolsillo”, afirmaron, “y lo hizo sentar en lugar alto con ventanilla, estuvo todo el viaje pendiente de él”.

El pasajero, emocionado, afirmó que al ver sus actitudes se dio cuenta de que “no lo hizo por obligación, desde que llegó a la parada hasta que terminó el recorrido no perdió su sonrisa, no se puso nervioso con la situación ni el tránsito”.

“Cómo papá de una criatura con problemas respiratorios y ex chofer ,tengo que reconocer que hoy Nacho fue el héroe del día Dios quiera que haya más nachos en el transporte y en la vida, donde hay tanta gente que mira para el costado”, finalizó.

