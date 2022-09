- Publicidad -

Inauguraron un Centro de Salud ubicado entre las calles Paso Morales y Los Patos. La inversión fue de 51 millones de pesos y te contamos los detalles de lo que se podrá hacer allí.

Inauguraron un Centro de Salud el cual cuenta con una superficie cubierta de casi 400 m2, 3 consultorios multiuso, uno de odontología, otro de ginecología, enfermería y vacunatorio.

También con, farmacia, SUM, cocina, administración, entrada para ambulancia, 7 baños y depósito de medicamentos. La inversión fue de 51 millones de pesos. En total ya hay 10 CAPS operativos y estiman en los próximos meses llegar a 12.

Además, en el marco del “Programa Salud Digital Bonaerense”, el CAPS fue equipado con 10 PC All in One, por lo que cada consultorio tendrá acceso, vía red, al sistema de Historia de Salud Integrada. Y en el exterior, tiene un gabinete con depósito de oxígeno, residuos domiciliarios y patogénicos.

La construcción de este CAPS, explicaron fuentes del ministerio de Salud, responde a la imperiosa necesidad de mejorar la atención primaria en William Morris. De acuerdo a las estimaciones, el área programática de este centro abarca una población de alrededor de 20.600 habitantes.

La infraestructura del centro también cuenta con un Salón de Usos Múltiples (SUM), sanitarios públicos, sanitarios adaptados para personas con discapacidades y para el personal, office de enfermería, vacunatorio, office para Dirección y Farmacia con depósito de medicamentos. Además, en el exterior, se construyó un gabinete con depósito de oxígeno, residuos domiciliarios y patogénicos.

