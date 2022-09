- Publicidad -

Vuelve La West en Septiembre y se lanza con todo. Con shows, foodtrucks, beertrucks, mercado, DJ’s en vivo, concurso de grafittis, clínica de slackline, juegos infantiles y feria vintage.

Arranca en Morón La West en septiembre y como novedad, incorpora los beertrucks y la clínica de slackline o «cinta tensa» y resucita un histórico festival. Para lo que no lo saben, el slackline surge como deporte del espectáculo cirquense, ya que se trata de hacer equilibrio sobre una cinta que tiene dos puntos de anclaje como árboles y luego se tensa. En el slackline se camina sobre una cinta plana de nailon y no utiliza ninguna herramienta para ayudarse a mantener el equilibrio, como varas u otros medios. Pero está no es la gran sorpresa.

En todos los casos, la entrada es libre y gratuita.

Por primera vez, La West estará en Morón el 16, 17 y 18 de septiembre de 2022 en la Plaza Paracone ubicada en Constituyentes y Rawson. Y el artista principal será Fidel Nadal que tocará el domingo 18 de septiembre.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Fidel Nadal que tocará el domingo 18 de septiembre en la recuperada Plaza Paracone

Y siguen las fechas por la Zona Oeste.

El 21 de septiembre se desdobla entre Caseros y Moreno.

En Caseros estará con Nonpalidece como artista principal en el Playón Municipal ubicado en Lisando Medina y Juan Bautista Alberdi.

Nonpalidece tocará en el Playón Municipal de Tres de Febrero ubicado en Caseros

Y el mismo día, en Moreno habrá food y beer trucks, shows, feria y tocarán Nicky Nicole y Akapellah.

El novedoso Akapellah llevará su música a Moreno

Del 23 al 25 de septiembre, realizará la Expo del Plantín Floreal en la Plaza Bujan de Moreno ubicada en Justo Daract al 1.500 y cierran Tita Print y La Konga.

La Expo del Plantín Floreal siempre es una éxito en cantidad de gentet y en esta oportunidad estarán Tita Print y La Konga

Arranca en Morón La West en septiembre y trae una gran sorpresa

Y la gran explosión será con el retorno después de 8 años de La Minga con REI y DJ La Coneja China. ¿Dónde? En el Gorki Grana, Blas Parera al 50, Castelar Sur.

REI o Julián Reininger. El cantante de trap argentino estará en La Minga.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos