- Publicidad -

Matan a empresario en Castelar y la investigación gira a un probable ajuste de cuentas porque sólo mataron al empresario sin que mediara palabra o intentaran robarle sus pertenencias. El hombre llegó a la su empresa distribuidora de bebidas sobre una camioneta Ford 150 Raptor color negra y al abrir la puerta recibió los impactos de bala.

Matan a empresario en Castelar e investigan si fue un ajuste de cuentas. Ocurrió a la 08.30 de la mañana de hoy la puerta de la «Distribuidora Central Oeste«, de la que Roberto Adrián Gegundez (53) era parte de la sociedad. La empresa está ubicada sobre la avenida Presidente Perón (colectora de Acceso Oeste) y Chivilcoy en Castelar Norte.

En el centro, la víctima, Roberto Adrián Gegundez (53), asesinado hoy por la mañana

Cuando Gegundez llegó a la distribuidora a bordo de su camioneta y bajaba del vehículo, se acercó un Citroën C3 color blanco con los vidrios polarizados, aminoró la marcha y le disparó.

Fuentes judiciales precisaron que aún no concluyeron los peritajes pero a simple vista se puede ver que en la camioneta de la víctima impactaron cuatro disparos y que dos alcanzaron a Gegundez y le ocasionaron la muerte.

- SUSCRIBITE GRATIS -

A su vez, explicaron que un hermano de Gegundez le mencionó a la Policía que su hermano «estaba amenazado«, aunque desconocía los motivos, y que en junio pasado, por esa razón, se había ido a la provincia de La Rioja por unos 20 días (lo que aún no está confirmado) y al llegar le dijo a la familia «se enfrío la cosa».

Y agregaron: «No se trató de un asalto o intento de robo. No solo porque no le robaron nada, sino porque hay testigos directos que hablan de una ejecución. El Citroen C3 aminoró su paso, asesinaron a tiros al hombre y escaparon«, afirmó una fuente judicial.

El caso es investigado por el Fiscal Mario Ferrario, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del departamento judicial de Morón.

La fiscalía de Ferrario ordenó trasladar al cuerpo del empresario a la morgue para realizarle una autopsia y pidió un exhaustivo relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona que hayan podido captar alguna secuencia del crimen y la ruta de llegada y de escape de los homicidas.

Roberto Gegundez vivía en el country Banco Provincia de Moreno y se desplazaba siempre en su camioneta, aunque tenía otro auto.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos