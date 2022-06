- Publicidad -

El subteniente que mataron sus compañeros egresó en El Palomar y su novia de Haedo pide justicia. Se llamaba Matías Ezequiel Chirino (22) y se enteró que luego de egresar su primer destino sería el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres en Corrientes.

El subteniente que mataron sus compañeros egresó en El Palomar y su novia de Haedo pide justicia. Allí pensaba instalarse con Valentina Palma Más una vez que egresara, una joven vecina de Haedo. Estudiaba como contadora pública y trabajaba como administrativa en Hurlingham.

El subteniente del Ejército Matías Ezequiel Chirino (22) y su novia, Valentina Palma Más

Pero un brutal ritual de iniciación truncó la vida de Ezequiel Chirino, hoy muerto y con 11 procesados.

Matías Chirino era el mayor de dos hermanos criado en localidad cordobesa de Holmberg, un barrio de Río Cuarto. Su primo era militar y fue quién lo sedujo a seguir la carrera que terminó de afirmarse luego de la visita de un grupo de oficiales hizo al colegio donde Matías Chirino en Rio Cuarto.

Su familia tuvo que hacer enormes esfuerzos para enviarlo al Colegio Militar de la Nación ubicado en El Palomar, en Buenos Aires como compartir departamento con otros adolescentes que buscaban convertirse en subtenientes del Ejército Argentino. Y su esfuerzo dio resultados.

Cuatros años después de abandonar Holmberg, Matías egresó como oficial artillero llenando de orgullo a su mamá Mónica y su papá Exequiel, un especialista en parquizaciones y jardinería. Y de Ariana, su hermana que comenzó este año la vida universitaria para convertirse en nutricionista.

Apenas supo que su destino sería Paso de los Libres, Matías Chirino viajó con su papá, Exequiel. En esa ciudad correntina, que está recostada sobre el río Uruguay, buscó un gimnasio para continuar con su rutina de entrenamiento y también academias de idioma porque quería aprender inglés. El flamante subteniente también empezó a entregar el currículum de Valentina Palma Más, la casi contadora que planeaba viajar a Corrientes no bien concluyera su carrera.

Valentina Palma Más, su novia desde hace un año y medio, lo despidió a través de las redes sociales. Y en su posteo quedó reflejado el amor y los proyectos que los unían. “Nunca pensé que la semana pasada, al despedirnos, iba terminar siendo la verdadera despedida. Todavía no lo puedo asimilar, ni lo quiero hacer. No se cómo seguir sin tu sonrisa gigante, tus mimos, tu apoyo en las noches en las que parecía que estudiar una hoja más era lo peor; pero cómo me equivocaba, estar sin vos es lo peor del mundo”, escribió.

“Fue ayer cuando le pregunté a mi mamá si cuando me mudara con vos podría llevarme mi sillón y cama. Teníamos tantas cosas planeadas, congeniábamos tan bien que todo el mundo nos lo repetía seguido. Espero que hayan alcanzado los ‘te amo’ que te dije para que te fueras sabiendo que eras mi persona favorita, mi complemento y siempre mi mejor elección”.

“Me hacías sentir en una película romántica y prefiero seguir soñando que vamos a tener un final mejor. Qué injusta fue la vida con vos mi amor, vas a estar siempre presente en mí. Que descanses en paz, pero acordate que tu novia te va amar para toda la eternidad pana rabit”, escribió la joven.

El caso

Matías murió hoy, domingo 26 de junio de 2022, a la mañana en el Hospital San José de Paso de los Libres, al que llegó en una ambulancia del Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, que está sobre la ruta 117. La autopsia determinó que sufrió una broncoaspiración.

A las 6, el subteniente Gerardo Bautista, que realizaba una recorrida por la guarnición, lo encontró descompuesto. Llamó a una enfermera, que advirtió que Matías Chirino estaba inconsciente y con el pulso muy bajo.

En el camino, la enfermera comenzó con las tareas de reanimación al advertir que Matías Chirino estaba cada vez peor.

“Ellos me lo mataron, no fue un accidente”, insistió. Y sostuvo que el ritual de iniciación en la carrera militar de un oficial es «es una tradición, todos lo saben. Ellos (por los superiores) le hicieron tirar a una pileta», en la noche del sábado.

El fiscal de Paso de los Libres, Mauro Casco, sostuvo que los médicos forenses confirmaron a través de la autopsia que la causa de la muerte fue una broncoaspiración. Y que el cuerpo del joven oficial tenía un fuerte olor a alcohol al realizarle los exámenes. Y por otro lado, peritos revisaron minuciosamente al subteniente y no hallaron ningún tipo de lesión.

Los forenses tomaron muestras de la cavidad torácica para nuevos estudios y también humor vítreo para establecer el grado de alcohol que presentaba que presentaba Matías Chirino al momento de su muerte.

Apenas el paciente ingresó por el sector de emergencias del hospital, los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales y a las 7 comunicaron su muerte.

Por el momento, el Ejército suspendió 11 militares, lo que participaron del festejo tras el que falleció el subteniente Matías Chirino (22). Su familia denuncia que hubo un ritual de iniciación.

A través del un comunicado, el Ejército señaló que “el jefe del Estado Mayor, general de División Guillermo Olegario Pereda, ordenó que en forma inmediata se instruyan las actuaciones de Justicia Militar tendientes a esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades individuales que correspondan en el marco de lo establecido en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas”.

Así, expresó que se suspendió “en forma preventiva, a todo el personal involucrado en los hechos que son motivo de investigación, entre ellos 11 oficiales, ante la presunta comisión de faltas gravísimas”.

Matías Chirino llegó el lunes a Paso de los Libres Sin embargo y unos días antes sus superiores les comunicaron que el sábado 25 de junio de 2022, se iba a hacer en el casino de oficiales un asado de bienvenida y que los gastos correrían por cuenta de los tres oficiales que arrancaban su carrera en la fuerza.

Según el padre de Matías, Exequiel Chirino, dijo que logró desbloquear el teléfono celular de su hijo -que le entregaron los militares en el hospital de Paso de los Libres- y allí encontró información vital.

«El subteniente Facundo Acosta era quien más lo presionaba para que comprara vinos de primeras marcas, whiskies carísimos, las marcas de cigarrillos que debía llevar. Se gastó más de 30.000 pesos para cumplir con esos pedidos”, contó a Exequiel Chirino.

“Mi hijo era un bebedor social, jamás se iba a sobrepasar con el alcohol, menos cuando estaba iniciando su carrera militar. A él lo obligaron a hacer fondo blanco varias veces. Uno de sus compañeros me contó que a las 10 de la noche lo hicieron tirarse a la pileta y un rato después lo mandaron a comprar fernet y cigarrillos”, sumó el padre.

El fiscal de Paso de los Libres, Mauro Casco, señaló que “tenemos identificadas a 12 personas –incluido Chirino– que participaron de ese asado en la noche del sábado. Estuvieron dos capitanes, subtenientes, todos oficiales”, detalló.

Los médicos forenses establecieron que Matías murió por un brancoaspiración mientras dormía en un colchón de una de las habitaciones. En el cuerpo no se hallaron evidencias de golpes ni otros indicios que indicaran malos tratos en las horas previas al deceso.

Como despedida, la novia del subteniente dijo

Novia del subteniente muerto en Libres: «Espero que te hayan alcanzado los ‘Te Amo’ que dije», través de su cuenta de Instagram, Valeria y agregó. «Nunca pensé que la semana pasada al despedirnos, iba terminar siendo la verdadera despedida. Todavía no lo puedo asimilar, ni lo quiero hacer».

