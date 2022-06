- Publicidad -

Este martes 21 de junio habrá una marcha por la inseguridad en Brandsen y Pringles «por más y mejor seguridad».

La marcha por la inseguridad será desde las 13:00 y los vecinos convocantes explicaron que se debe a «los reiterados hechos de inseguridad que van en aumento y son nuestros hijos las principales víctimas».

En la convocatoria, denunciaron la cantidad de robos acompañados de violencia a los menores cuando concurren a la escuela.

Debido a los reiterados hechos de robo acompañados de violencia a los menores cuando concurren a establecimientos educativos en la zona, un grupo de padres organizan una convocatoria para exigir seguridad.

- SUSCRIBITE GRATIS -

En la convocatoria fueron muchos vecinos los que mostraron su apoyo, mientras que otros señalaron: «Se los está invitando a tener una charla formal con el subsecretario de seguridad y no quieren, ignoran los msj. Al realizar un corte se provoca que los alumnos de los colegios, más los automóviles se pongan de muy mala forma, no van a terminar obteniendo lo que piden al contrario se va a mandar a transito y a controlar que no pase nada».

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos