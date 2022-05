- Publicidad -

Haedo: A toda velocidad, pegó con el carter contra el «piano» de Rivadavia y arrancó el motor. Cuesta entender qué ocurrió, pero no es la primera vez que un conductor a alta velocidad arranca el motor del auto al dar con el carter contra un montículo.

Haedo: A toda velocidad, pegó con el carter contra el «piano» de Rivadavia y arrancó el motor. En este caso fue en Medrano y la Avenida Rivadavia, el cruce de barrera que se encuentra entre el Instituto de Haedo y Pinar de Rocha. El hombre viajaba junto a tres jóvenes por la avenida Rivadavia en dirección a Morón. Un segundo vehículo que circulaba en sentido contrario dobló a la izquierda para cruzar la barrera en dirección a Pinar de Rocha, y el primer vehículo, al intentar esquivarlo, dio justo contra el pianito que separa una mano de la otra de la Avenida Rivadavia.

Pego un giro en el que dejó en medio de la avenida Rivadavia el motor y la caja de cambios y se incrustó contra las rejas que hay entre una mano y la otra.

Fue durante la madrugada que el Ford Focus dejó el motor y la caja de cambios y cepilló la avenido quince metros.

Dos de las tres mujeres tuvieron heridas leves. Pero no hubo nada más que lamentar. El segundo vehículo, que dobló a la izquierda, o no se enteró del choque o se dio a la fuga. Pero no quedó registrado en las cámaras de seguridad del barrio.

