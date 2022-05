- Publicidad -

La juguetería más grande de Argentina que abrió en Parque Leloir, Ituzaingó. En total, tiene 4.800 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos, el frente, un pasillo vehicular y cocheras y ya se puede visitar en Parque Leloir, Ituzaingó, a meses de las Fiestas de Fin de Año y Reyes.

La juguetería más grande de Argentina que abrió en Parque Leloir, Ituzaingó. Parece un secreto ya que no tiene vidriera. Invita sólo a ingresar para conocerla y de paso producir una venta aunque los precios son para los sectores medios y medios altos.

(por Andrés Llinares).- La mayoría de los artículos, todos apretujados en las estanterías, no bajan de los $ 5.000 y llegan hasta superar los $100.000, aunque para ser sinceros son de calidad y prácticamente todos importados.

El Capitán América en tamaño real dentro del local

Al precio del dólar hoy, no hay manera de bajarlos. Kinderland será la juguetería más grande de Argentina, y la tercera del mundo. Son 4.800 metros cuadrados, distribuidos en 4 pisos, y ya se inauguró.

El local es grande, pero muy angosto. La decoración es mala, la iluminación en muchos sectores escasas y entre góndola y góndola no pasan dos personas. Pero evidentemente funciona.

Una de las zonas del local atiborrado de mercadería en pasillos muy angostos

La juguetería más grande de Argentina que abrió en Parque Leloir, Ituzaingó

Todo comenzó con el desembarco de la mexicana Distroller de Amparo Serrano en Argentina. La firma mexicana apostó a expandir Kinderland ya que le gustó su modelo de negocios y está al alcance de sus posibilidades de inversiones. Su primera juguetería Kinderland franquiciada por Distroller abrió está tienda en Parque Leloir. En otras palabras, Distroller llegó a través de la alianza comercial con la cadena Kinderland.

“Kinderland es una cadena 100% argentina y junto a su otra cadena Magic Toys, ya cuenta con más de 10 sucursales en el Gran Buenos Aires”, dijo Gabi Dimare, Director del Equipo Rasti de Robótica y Educación, de Juguetes Rasti y Co-fundador y Editor deJuguetesyNegocios.com.



En la foto, pasillos más cómodos, que no abundan, y góndolas llenas de mercadería

Así son las góndolas, sin aire ni para tomar un respiro

Otra góndola que explota de juguetes

Además, Kinderland tiene sucursales en Ramos Mejía, Castelar, Francisco Alvarez, Caseros, Luján, Canning y Hurlingham.

“Las escaleras mecánicas del nuevo Kinderland fueron importadas especialmente de Japón ya que las barandas son azules y rojas porque su dueño es cuervo», tuiteó Dimare. Esto significa de San Lorenzo.

Justamente está semana, la escalera del primer piso al subsuelo estaba en reparación (🙆🏼‍♂️). Ahora, si las escaleras mecánicas son lo que tiene para resaltar por que son japonesas y porque tienen las barandas de goma roja y azueles, bastante pobre el relato luego de ver todo lo que hay dentro.

Escaleras Mecánicas de Japón

La juguetería más grande de Argentina que abrió en Parque Leloir, Ituzaingó

Distroller llegó a Argentina

A partir del 2018, la empresa y marca mexicana de Amparo Serrano inició suexpansión internacional en España, Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos.

Una de las zonas más amplias de la juguetería de Parque Leloir

El área de autos eléctricos para niños

Así son las góndolas, sin aire ni para tomar un respiro

En principio, algunos medios salieron a decir que era la juguetería más grande del mundo, por lo cual está claro que no conocen lo que es una juguetería en Nueva York. Luego, la empresa misma salió a decir que era la tercera más grande del mundo. Por lo tanto, con 4.800 metros que no son cubiertos, es imposible determinar como rankea. Es es grande, tiene algunos aspectos decorativos inusuales y más que eso no se puede confirmar.

Y acá van esos aspectos notorios que cuando entres te van a llamar la atención:

En el interior, al fondo del local, en el segundo piso y con poca iluminación, el pajarraco gigante que llama mucho la atención aunque no está en ningún lugar privilegiado

Un Mercedes Benz de época enclavado en una suerte de caverna, por lo cual no logra verse completamente, ni disfrutar de su presencia

El dinosaurio en la puerta en un costado tapado por un árbol que en Parque Leloir no se puede extraer

Por otro lado, Kinderland no está ubicado sobre la avenida fetiche de Parque Leloir, Martín Fierro, sino sobre la colectora de la Autopista del Oeste mano a Luján. Aunque a la empresa le guste describirse como la tercera más grande el mundo, lo que es incomprobable, es cierto que no está en Martín Fierro.

Hay zonas del local agradables por su amplitud pero no deja de incomodar todos los pasillos que hay que recorrer sino no sabe exactamente que va a buscar

Otra zona amplia para buscar algún juguete para estas fiestas

Y acá, al fin, pasillos amplios, pero vacíos en el cuarto piso, muy alto para subir por escalera

A puntas a sectores de altos consumos con sus cuatro pisos construidos en un local angosto y largo haciendo un local «chorizo» en el que hay muchas escaleras para abuelos con ganas de gastar.

El surtido y la variedad es buena, claro que la limitación son los precios sobre todo en los productos importados. Por el resto, hay para todos los gustos como Ajedrez, Damas, Rompecabezas y otros juegos de azar.

También hay juegos tradicionales como el Ajedrez y las Damas

Y también rompecabezas para todos los gustos

Lo que intenta Kinderland y Distroller de Amparo Serrano es la llegada de consumidores de que habitan en los countrys y barrios cerrados a lo largo de la Autopista del Oeste y las familias que residen en Parque Leloir. El mercado de consumo es alto, y la zona si bien no es la mejor, por el momento Kinderland no tiene competencia.

Vista de a la Autopista del Oeste en uno de los descansos de la juguetería

La Zona Star Wars y Gamers con sillones, juegos y répicas de la Guerra de la Galaxia para armar

La Zona Star Wars y Gamers con sillones, juegos y répicas de los personajes de los principales juegos

Poca variedad pero lindos, los famosos sillones para gamers

Uno de los juegos didácticos que en los setenta se lo conoció como Mecano

Una buena colección de skate, sirven para hacer ejercicio y piruetas (con casco porrrrrr favorrrrr)

Juegos de jardín para los más chicos, rápidos de armar y seguros

Para los chicos amantes de la música, las mini baterías

Ah, pero si hasta objetos para entretener a los bebés y que los padres puedan dormir al menos un par de horas

También cartucheras y mucho más para el colegio

El TrenCity para los que quieren ser ingenieros quizás

Princesa Disney, una de las 120 y el relato de siempre, la más linda de la ciudad, la más rica y delicada, triste por el amor que no aparece hasta que al fin toca su puerta: un relato moralista sobre el amor

Pero no todas son princesas. También están en Kinderland las Catrinas. ¿Qué son las Catrinas? Las guardianas de los portales del Inframundo, desde el principio de los tiempos se aseguran de que nada malo entre en nuestro mundo. Bendecidas cada una con un don, protegerán a su portador transmitiéndole su poder y convirtiéndose en su ángel de la guarda. Las Catrinas viven en el Inframundo, un mundo paralelo al nuestro con portales mágicos que unen ambas realidades.

Los portales están repartidos por todos los continentes, Underworld es un mundo fantástico donde todo puede hacerse realidad, hasta lo más increíble.

La Catrina Valeria, no siempre una es bonita y tierna, hay guarras y sexys también

Y para finalizar la nota, porque el local es imposible de recorrerlo en su totalidad, un clásico: los muñecos de Toy Story que surgieron de una película infantil de animación dirigida por John Lasseter, estrenada en 1995 y producida por Pixar. Fue el primer largometraje de Pixar, además de la primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia del cine.

Y no podían faltar los muñecos de Toy Story de Pixar

