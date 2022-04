- Publicidad -

La parrilla de Hurlingham llegó a L-Gante. 22 mil, el local gastronómico llevado adelante por Lautaro Nicolás Torres estuvo junto al cantante del momento, a quien le fueron a cocinar sus exquisitos platos a la parrilla.

La parrilla de Hurlingham llegó a L-Gante. No es la primera vez que se codean con grandes figuras ya que son la parrilla elegida por el mundo del trap. Por ejemplo, fueron invitados al lanzamiento del último álbum de Duki «Temporada de reggaeton».

Por otra parte fueron elegidos por reconocidos artistas como «El Doctor» para grabar sus videoclips y Salastkbron, el vecino que saltó a la fama y que visita con frecuencia el nuevo local de 22 mil.

Además, la parrilla fue a Canal 13 para deleitar al jurado de «Bienvenidos a bordo» con un plato que se llevó una puntuación de 10.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Para reservar pueden comunicarse al: 1160562242, cuentan con Delivery y Take Away y abren sus puertas de miércoles a domingo.

Pero ¿Cómo llegaron al mundo del trap? «Hicimos un canje con Doctor y me lo hizo llegar a Duki que me invitó al evento privado con todo pago y me dijeron que em quieren hacer pegar, me quieren hacer famoso», confesó entre risas a Anticipos el vecino.

Ahora con su ida, en Villa Club abrió otra parrilla «al paso». Llamada «Los enanos», está ubicada en Combate de Pavón y Concejal Recagno. Abre sus puertas de martes a domingo de 11 a 15 y ofrecen bondiola, choripán y verduras a la plancha.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos