Polémica por el consumo de drogas: Desde cuidar a la pibes hasta denuncias penales e interpelación. El intendente Lucas Ghi señaló que «el debate acerca de las políticas sociosanitarias de reducción de riesgos y daños es profundo y lleva muchos años. Va a la par de las acciones para prevenir y combatir el narcotráfico, que también abordamos desde el Municipio».

Polémica por el consumo: Desde cuidar a la pibes hasta denuncias penales e interpelación. Lucas Ghi citó a este medio la ordenanza existente que «tiene como paradigma el control de daños y consumo problemático» y que fue aprobada por unanimidad.

(Por Andrés Llinares).- Sin embargo, hay cuatro denuncias penales. El martes 26 de abril de 2022, se presentaron cuatro denuncias contra el intendente de Lucas Ghi. Una del abogado Fernando Sarabozo; otra del representante de Jóvenes Republicanos Ulises Chaparro; la tercera del diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff y la cuarta de Juntos para el Cambio Morón firmada por todos los concejales que integran el bloque que preside Francisco Monez Ruíz.

Las denuncias fueron realizadas contra el jefe comunal y otros funcionarios de la Dirección de Juventudes, quienes organizaron el festival cultural, recreativo y gastronómico que voló por el aire cuando se dio a conocer el «consumo responsable de drogas».

«Nosotros no alentamos ningún tipo de sustancia. Sin embargo, la gente decide de todos modos consumir y ante esto lo que hacemos es prevenir. El paradigma punitivo no dio resultados. Detener un adolescente, un joven, o un adulto con drogas, no reduce el consumo, ni anula el trabajo de los narcotraficantes», agregó Lucas Ghi al Diario Anticipos.

También es cierto que hay problemas de abuso de psicofármacos, de alcohol y tabaquismo. Sin embargo, esto no conlleva ningún escándalo, ni alerta. Hoy se da en estratos de la juventud un alto consumo de alcohol sin que produzca debate alguno.

«Claro y es hipócrita pensar que no sucede. Ahora, nosotros no alentamos ningún tipo de consumo, ahora, lo que no se puede es mirar para otro lado y perseguir a los que consumen como si con eso bastara para disuadirlos. Nosotros optamos por un acompañamiento integral, con escucha, con profesionales, con equipos que escuchen porque esa persona está consumiendo sin estigmatización ni persecución penal», fue otro de los párrafos de Lucas Ghi.

«Lo que buscamos es si decide consumir, no haya experiencias trágicas como la de Time Warp», sumó el intendente.

La conocida como Tragedia de Time Warp ocurrió en la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril de 2016 en Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un festival electrónico donde murieron 5 jóvenes y decenas debieron ser hospitalizadas, entre ellos seis en terapia intensiva por el consumo de éxtasis mal fabricado.​

También, este año, murieron 24 personas por consumir cocaína adulterada por lo cual la justicia responsabilizó al narcotraficante Mameluco Villalba.

Pese a lo dicho por Lucas Ghi y los ejemplos brindados, el Presidente del Bloque de Cambiemos, Francisco Monez Ruíz, señaló a Diario Anticipos:

«¿Qué es reducción de daños? El Abordaje integral de la persona tanto en el consumo de drogas como de las actividades sociales, familiares, laborales que permiten reducir el consumo. La reducción de daños está enfocada a apoyar los esfuerzos de las personas para realizar cambios positivos. Información clara y precisa respecto de los riesgos de consumo de sustancias psicoactivas y sus consecuencias. Efectuar una política específica una población objetivo. No convalidar el consumo pero sí brindar herramientas para un ambiente controlado».

Para luego agregar: «¿Que no es reducción de daños? Estrategia de abordaje sólo enfocada en métodos de consumo. Herramientas que no impliquen compromisos de mejores hábitos por parte de las personas con adicción. Ausencia de o información incompleta, segmentada, desprovista de advertencias de riesgos físicos, psicológicos, sociales, familiares y laborales. Realizar recomendaciones genéricas, inespecíficas y sin grupo social determinado. Convalidar el consumo de modo implícito o explícito».

Ante esto, el Gobierno Local señala que no se puede obviar el tema y Lucas Ghi utilizó la frase «cuidar» ante una persona que es adictiva.

La polémica entre el Frente de Todos y Cambiemos es justamente si el dichoso volante cuida o alienta el consumo, debate que va a ser difícil de zanjar y que Lucas Ghi pidió «no sacar ni rédito ni chicana» porque las políticas «punitivas demostraron que desalienta y la mayoría de los presos son por consumo o venta al menudeo. Por lo tanto hay fracasado y entonces merecen ser revisadas».

El material se otorgó a padres e hijos, pero es confuso, tanto que hasta la Diócesis de Morón con la firma del Obispo Jorge Vázquez, quién dijo:

El obispo de Morón advirtió que «ninguna campaña de prevención se debería hacer sin señalar el efecto devastador que tienen las drogas». Y expresó su «honda preocupación ante cualquier expresión que implique un mensaje ambiguo dirigido a los más jóvenes sobre las gravísimas consecuencias que tiene para la salud física y espiritual la utilización de sustancias que la ciencia ha demostrado ampliamente que causan daños irreparables».

A su vez, Lucas Ghi pidió debatirlo con «madurez, responsabilidad, sin miedo, sin que sea un tabú. Tenemos que generar el debate, sacarlo del territorio de lo no hablado» pero «no las políticas punitivas para los más débiles». Y luego agregó que es necesaria «toda la fuerza represiva del estado para combatir la venta y distribución, al narcotraficante que arruina la vida de miles de personas».

Pese a todas las explicaciones de decenas de medios, Cambiemos quiere interpelar al intendente Lucas Ghi para lo cual presentó dos proyectos. Y a su vez una demanda penal.

