- Publicidad -

Maravilla Martínez camino competir por la intendencia de Quilmes. El boxeador se reunió con el ex Ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, para tentarlo a competir por la jefatura comunal para enfrentar a Mayra Mendoza el próximo año en Quilmes.

Maravilla Martínez camino competir por la intendencia de Quilmes. El PRO tanteó al candidato a boxeador Sergio ‘Maravilla’ Martínez para que dispute el municipio de la zona sur. El candidato natural es Martiniano Molina, pero el cocinero, ex intendente y actual diputado provincial, tiene todas las chances de perder como en 2015.

El boxeador Maravilla Sergio Gabriel Martínez nació en Quilmes, Buenos Aires el 21 de febrero de 1975. Y aunque no se sepa, además de haber sido boxeador profesional es humorista teatral de stand-up y actor. Fue campeón mundial de peso mediano del CMB y OMB,​ y anteriormente de peso superwelter del CMB. Se mantuvo como Campeón de peso medio por 50 meses entre 2010 y 2014. Durante esos cuatro años fue considerado el tercer boxeador libra por libra del mundo, tras Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. En 2010, Martínez recibió el Sugar Ray Robinson Award por parte de la Boxing Writers Association of America (BWAA)​, y fue nombrado boxeador del año también por The Ring, CMB y Sports Illustrated​. La CMB lo distinguiría nuevamente como boxeador del año en 2012.

La semana pasada, Maravilla Martínez se sentó con diputado nacional y titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, en su oficina del Congreso y hubo una foto que generó un fuerte debate en Quilmes ya que los seguidores de Martiniano Molina quieren que su «jefe» sea el próximo candidato a intendente y no un «advenedizo» en el mundo de la política.

- SUSCRIBITE GRATIS -

El diputado nacional Cristian Ritondo y el ex boxeador Maravilla Martínez juntos en el Congreso de la Nación

«Charlamos sobre la importancia del deporte, los valores que transmite y la integración que genera y podría mejorar en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en su ciudad, Quilmes», escribió Ritondo en las redes sobre la fotografía con el ex boxeador.

A su vez, Cristian Ritondo está militando su candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires y por ese motivo le envío una carta al actual jefe provincial, Axel Kicillof, cuestionando el aumento de las retenciones al campo.

En 2021, Maravilla Martínez tuvo conversaciones discretas con Facundo Manes durante las cuales le expresó su deseo de ser intendente de Quilmes, su ciudad natal. Ritondo tomó rápidamente el guante, y ahora quiere sumarlo a su equipo.

Martiniano Molina hizo una mala gestión en Quilmes entre 2015 y 2019 más allá que tuvo el apoyo de varios sectores del gobierno nacional y provincial. Sin embargo, en 2019 perdió el distrito frente a la candidata del Frente de Todos Mayra Mendoza.

Recién dos años después, en 2021, Martiniano Molina llegó a la Legislatura Bonaerense al encabezar la lista de diputados por la Tercera Sección Electoral que abarca el Sur del Conurbano. Y ganó por lo que siente que para el próximo año es él y no Maravilla Martínez el candidato natural para recuperar la intendencia.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos