¿Cómo son los insólitos alfajores de Hurlingham? Dicen que el mejor ingrediente para una buena receta es la imaginación y Pablo es un gastronómico local que sabe muy bien de eso.

(por Aldana Farinelli).- A través de su emprendimiento «Técnica Alfajores», este vecino ideó los insólitos alfajores de Hurlingham con rellenos que nadie hubiese imaginado, o si, pero que sólo un cocinero con agallas, pudo llevar adelante.

Pablo es cocinero desde hace 16 años. Si bien comenzó a estudiar gastronomía por su amor por la pastelería, la vida laboral y de los restaurantes lo llevó a dedicarse a la cocina salada que, además, se le hacía más fácil. Sin embargo, como tantas otras personas, la pandemia del 2020 llegó para dar un giro en su vida.

«Cuando fue lo de la cuarentena y me quedé sin trabajo y empecé primero como hobby con los alfajores porque quería hacer algo diferente en casa, con amigos, empecé a hacer para mi familia. Cuando vi que empezaba a salir bien, que a la gente le gustaba empecé a expandirme más», relató el cocinero en diálogo con Anticipos.

Primero comenzó a comercializar los alfajores entre los vecinos del barrio, y en marzo de 2021 decidió profesionalizar su emprendimiento bautizándolo con un nombre, una marca, haciendo publicidad y ofreciendo su producto a influencers de Instagram. Su éxito fue tal, que su pasatiempo se convirtió en su fuente de trabajo.

Claro que los primeros sabores fueron los clásicos: maicena, chocolate, chocolate blanco con dulce de leche, mousse de chocolate y más. Pero un día tuvo la idea de ponerle un poco de café a un mousse y salió el alfajor de café, más adelante el de frutilla, hasta llegar a los sabores más exóticos que puedas imaginarte en un alfajor.

Pablo, confesó que su idea inicial fue adaptar los clásicos postres en alfajor con el tiramisú, la chocotorta, el de oreo, y el sambayón, pero después se le ocurrió hacer uno de Fernet, aunque mucho no le gustaba esta bebida.

En medio de esta idea de sabores surgió el de roquefort por el consejo que le dio un profesor suyo hace unos 17 años. «En mi primera clase de cocina mi profesor nos dijo que el roquefort y el chocolate combinaban bien y fue algo que en su momento me extrañó muchísimo. Cuando empecé a hacer los alfajores se me activó ese recuerdo y dije lo voy probar y la verdad es increíble, combinan muy bien», afirmó.

Es así, que hoy en día el sabor a este queso se convirtió en uno de los más pedidos junto con el de chocolate, chocotorta, tiramisú, mantecol, lemon pie y crumble de manzana.

Llevar este emprendimiento adelante es un verdadero desafío para este vecino que trabaja de forma solitaria y cuyo éxito lo tomó por sorpresa. «Fue de golpe, hasta mediados del año pasado yo venía con un ritmo tranquilo, vendía por el barrio, amigos, vendía en capital pero era un ritmo tranca. A mitad de año explotó y fue increíble, desde julio hasta diciembre fue una cosa increíble, se me duplicó el laburo de golpe», aseguró.

Tal fue así, que el pasado invierno hacía unos 1000 alfajores por semana. «Prefiero hacer un 600, 700, por semana y estar un poco más tranquilo, dedicarle más tiempo», confesó. Es que el relleno está hecho de forma artesanal, desde las tapas, la masa, las mermeladas, el mantecol, el merengue y cada uno de los componentes, menos el dulce de leche que es lo único comprado.

«Técnica alfajores» hizo un stand by durante el verano debido a que sus ingredientes no son baños, ni aceites vegetales, ni grasas, es 100% chocolate, muy sensible al calor. «Preferí parar y preservar un poco la calidad del producto», afirmó el cocinero que aprovechó estos meses para pensar nuevos sabores, más específicamente unos 12 gustos que se lanzarán la semana próxima, entre ellos el de yogur, lima, crema americana shot, albahaca y sésamo.

Hoy en día su oferta es la siguiente:

Los DDLs DDL negro DDL blanco DDL glaseado DDL nuez DDL almendra DDL intenso DDL con merengue DDL brulee (cubierta de merengue quemado a soplete) DDL invertido («tapas de ddl» y centro de masa) Triple con merengue DDL quíntuple

Los frutales Frutilla, negro Membrillo, glaseado Manzana Maracuyá Frutos rojos, negro Frambuesa, blanco Frutilla granizada, blanco Cereza Tamarindo

Los desnudos Maicena Merengue Tortita negra Maicena frutilla

Los corazones Ddl y coco Ddl y choco negro Ddl y choco blanco Ddl y frambuesa Ddl y manzana Ddl y limón Ddl y maracuyá Super ddl (repostero y familiar) Mousse blanca y ddl Super frutilla (mousse y mermelada) Super frutos rojos (mousse y mermelada) Super maracuyá (mousse y mermelada) Choco y frutilla Sambayon y frambuesa Limón y frutilla Frutilla y maracuyá Café y maracuyá Coco y frambuesa Choco y ddl Frutos rojos y maracuyá Coco y maracuyá Café y vainilla Frutilla y vainilla

Las mousses Choco suave Choco intenso Choco blanco Sambayon Tiramisu Cafe Bon o bon Marroc Menta Caramelo Coco Malbec Fernet Frutilla Frutos rojos, negra Frutos rojos, blanca Mandarina (estacional) Pomelo (estacional) 5 especias Romero y choco negro Crema americana Mousse de almendras Nutella Pistacho

Los especiales Mantecol Lemon pie Cheese cake Apple crumble Chocotorta Torta brownie Banana split Trufa blanca Trufa negra Merengue bañado Mate Pavlova Flan Oreo Creme brulee Isla flotante Sniker Shot Selva negra Balcarce Key lime pie (lima) Yogurt Brownie con crema Brownie con ddl

Los locos Oliva Roquefort Chile (picante) Ahumado ddl Ahumado choco Curry Cilantro Cilantro y tamarindo Albahaca Sésamo



Hay un sólo gusto que hasta el momento Pablo no pudo llevar adelante a pesar de que se lo han pedido en varias oportunidades: el de cerveza. «Intenté, pero no le pudo encontrar la vuelta o me queda muy suave o no se le siente el sabor o me queda muy dulce».

¿Dónde conseguir los alfajores? Para probarlos pueden acercarse a Julián Aguirre 1971 de Hurlingham o encargalos por WhatsApp al 11 5843-7489

