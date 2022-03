- Publicidad -

Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo. Pasaron 114 años y aunque algunos recamos son similares, otros se sumaron a la lista de derechos exigibles. El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres trabajadoras de una fábrica estadounidense reclamaban tener los mismos derechos y salarios que sus compañeros varones. La misma paga por igual tarea y una jornada laboral de menos de 10 horas.

Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo. Como la respuesta fue negativa, hubo una huelga que terminó en una inmensa tragedia paradójicamente en la democracia del mundo. El dueño de la fábrica cerró las puertas del establecimiento para disolver la protesta y un incendio terminó con la vida de todas, de las 129 obras. Por ese motivo, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Las olas de huelgas con las mujeres venían desencadenándose desde hacía años como por ejemplo la de marzo de 1908. Miles de mujeres trabajadoras salieron a las calles de Nueva York bajo el lema de «Pan y Rosas» contra las jornadas interminables, las condiciones inhumanas y los bajísimos salarios. Y pocos meses después fue la masacre a causa del incendio lo que terminó por cuestionar todo el trato hacia las mujeres.

Día Internacional de la Mujer

Por qué se conmemora el 8 de marzo: por qué se conmemora y no se celebra

Hace menos de una década eran comunes las felicitaciones y regalos por el 8 de marzo. Sin embargo, esa visión cambió y actualmente los regalos comerciales y superfluos de bombones o flores son considerados con otros ojos, ya que el pedido del movimiento feminista es que la fecha, lejos de festejarse, se tome como una jornada de reivindicaión de las luchas por la ampliación de derechos para las mujeres.

Ese cambio se dio tras la concentración del Ni Una Menos de 2015. Y la protesta masificó el reclamo para terminar con la violencia hacia las mujeres en Argentina. El que encabezó la marcha fue el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que fue asesinada por su pareja cuando cursaba el tercer mes de embarazo.

En aquel momento el reclamo de Justicia se manifestó en 80 ciudades de Argentina. Al año siguiente la convocatoria del Ni Una Menos se replicó en varios países de Latinoamérica.

Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo

Marcha 8M

La principal consigna de la marcha del 8M es el fin de la violencia de genero representada, entre muchos otros casos. La igualdad de derechos sociales y laborales también es uno de los reclamos siempre vigentes.

La convocatoria para la marcha es en Avenida de Mayo y 9 de Julio será para hoy a las 16:00, para marchar hacia el Congreso de la Nación. Además, las acciones van a ser acompañadas con un paro de mujeres.

8 FRASES PARA CONMEMORAR EL 8M

A Malala le encantaba ir a la escuela pero en 2008 todo cambió cuando los talibanes tomaron el control de su pueblo y prohibieron que las niñas cursaran estudios. Pero Malala incapaz de aceptar la norma y comenzó a hablar sobre el derecho a la educación por todo el país a pesar del peligro que suponía.

Así fue que Malala Yousafzai se convirtió en un símbolo internacional después de que le dispararan en 2012 por oponerse a las restricciones de los talibanes. Malala comenzó su lucha por la educación de las niñas en Pakistán y hoy es la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz.

«Lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que lleve a otros a unirse a ti», dijo Ruth Bader Ginsburg.

Ginsburg se convirtió en la segunda mujer juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, así como en la primera juez judía.

Ginsburg fue voz de la igualdad de género y se convirtió en una referente del feminismo. «Mi madre me dijo que fuera una dama. Y para ella, eso significaba ser tu propia persona, ser independiente», dijo la juez en declaraciones públicas cuando le preguntaban por su lucha.

«Si solo vemos a hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos ‘natural’ que solo haya hombres presidentes de empresas», dijo un día Chimamanda Ngozi Adichie.

himamanda Ngozi Adichie es una escritora nigeriana conocida por sus novelas ganadoras de varios premios. En total, Chimamanda ha sido traducida a 30 idiomas diferentes, y se la conoce por hablar de raza y feminismo.

En 2012 dio una TED TALK en la que decía que todos tenemos que ser feministas (‘We should all be feminists’) e inició una conversación mundial sobre el feminismo y se publicó como libro en 2014.

Ha publicado una versión adaptada de esta TED TALK y otro libro titulado «Querida Ijeawele: Cómo educar en el feminismo«.

«Nadie es demasiado pequeño para tener un impacto y cambiar el mundo, así que haz todo lo que puedas», dijo Greta Thunber, la joven activista sueca que pelea contra el cambio climático y sorprendió al mundo.

Gretha empezó una huelga en solitario en agosto de 2018, faltando al colegio a los 16 años para protestar por la inacción de los adultos ante el calentamiento del planeta.

«Las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia», Eleanor Roosevelt. Eleanor fue una escritora, activista y política estadounidense. Fue primera dama de los Estados Unidos durante los cuatro períodos presidenciales de su esposo Franklin D. Roosevelt. Posteriormente se la llamó la «Primera Dama del Mundo» por sus avances en materia de derechos humanos.

Aunque fue muy respetada en sus últimos años, era una controvertida primera dama en este punto debido a su franqueza, particularmente en lo que respecta a los derechos civiles de los afroestadounidenses.

«No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente», Virginia Woolf. Nacida en Londres en 1882, también fue una de las voces más influyentes del feminismo moderno gracias a sus textos.

«Las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre, el doble de su tamaño natural». Woolf no solo destaca por su literatura literarias, sino que, con ellas, promovió el feminismo en el siglo XX.

«No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar», dijo la norteamericana Angela Davies. Luchadora incansable por los derechos civiles, contra la discriminación racial, feminista, miembro del Partido Comunista e icono del Black Panther Party, Fue una de las activistas afroamericanas más destacadas.

Con más de 70 años, Davis sigue dedicada a viajar por el mundo promoviendo el pacifismo, recolectando fondos para ayudar a los discriminados y defendiendo a los encarcelados.

