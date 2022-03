- Publicidad -

Hurlingham: La exitosa parrilla del trap 22 mil llegó a uno de los programas más vistos de Canal 13: Bienvenidos a bordo con Laurita Fernández para que el jurado deguste una selección de su menú ¿Cuál fue el resultado?

Hurlingham: La exitosa parrilla del trap de la que Anticipos te contó en diciembre, la cual había llegado a fiestas privadas de Duki e incluso había sido escenario de videos musicales dio un paso más.

Ubicada en Thevenin y Acevedo, la Parrilla 22 mil no para de crecer. Lautaro Nicolás Torres, uno de los ideólogos de este emprendimiento, llegó al programa de El Trece conducido por Laurita Fernández para llevar una degustación de sus cortes que día a día son elegidos por cientos de vecinos de Hurlingham y alrededores.

El juego de «Bienvenidos a bordo», consiste en que el jurado pruebe el plato, y de una puntuación. A su vez, el cocinero debe adivinar cuál es el puntaje que el pusieron.

- SUSCRIBITE GRATIS -

En este caso, Lautaro se mostró positivo y anticipó que el jurado, Hernán Drago había calificado a su plato con un 10 ¡Y finalmente fue así!, la parrilla de Villa Club obtuvo el puntaje máximo, deleitando al modelo con una selección de sus cortes más exitosos.

«Yo me tenia fe y me puse un 10 también. Gracias a papa DIOS y a mis ángeles hermosos que siempre están conmigo y sin ustedes esto no sería nada mil gracias a todos», expresó Torrés en las redes de la parrilla.

También mostró un poco del backstage con el matambre a la pizza que llevó, las papas, chinchulines, carne, salchicha parrillera y todo lo que se iba a «desmenuzar con la cuchara».

Sobre 22 mil

Lautaro es un vecino del barrio Villa Club que trabajaba como ayudante de cocina en un local de comida por peso. Cansado de los malos tratos y las condiciones laborales, luego de tres años decidió comenzar un emprendimiento propio en el que volcar su amor por la gastronomía, la parrilla «22 mil«, en honor a la «locura» de Lautaro, su papá y su abuelo.

En el último tiempo, Lautaro recibió el apoyo de figuras como el Doctor y Duki, el trapero que en el 2021 se posicionó como el artista argentino más escuchado y que invitó a la Parrilla 22 mil a la presentación de su último álbum «Temporada de Reggaeton«.

La parrilla hurlinghense también fue elegida como escenario del video RKT 22 de DJ Pirata, Maxi Gen y El Kaio. «Pasaron los manager de Pirata y Maxi porque nos habían recomendado, les gustó cómo éramos y me felicitaron por mi buena onda. Nos seguimos hablando y me ofrecieron hacer un video para ayudarme y que se haga mas conocida la parrilla, no me pidieron canje ni nada. Para mi que estén ellos es un placer. No les quería cobrar, pero quisieron pagar igual, muy buenas personas», destacó el gastronómico.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos