- Publicidad -

El Ministro Zabaleta lo cruzó a Máximo Kirchner. «Necesitamos ese acuerdo. Y pedimos, con mucho respeto, que si alguno tiene expectativas políticas y electorales de cara al año que viene, que entienda que este es el camino. Hay que recuperar a la Argentina. Nosotros, en el Frente de Todos, el debate nos tiene que engrandecer. Pero llega un momento en que el debate se termina y hay que tomar decisiones», dijo el funcionario en relación a Máximo Kirchner que renunció a la Presidencia del Bloque de Diputados, no estuvo presente en la apertura de Sesiones Ordinarias y construye un armado para limitar al Gobierno Nacional.

El Ministro Zabaleta lo cruzó a Máximo Kirchner. Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que una vez aprobado por el Congreso de la Nación, se hará sentir de manera positiva en la economía, Zabaleta agregó: «En este caso hay que respaldar la decisión del Presidente de salir de este atolladero, de este endeudamiento feroz que nos dejaron. Mirando al futuro, sin olvidar el pasado, como dijo en la apertura de sesiones. Y sin levantarse de la silla. Me gusta decir siempre lo que siento. Y lo mejor para la Argentina es este acuerdo».

La frase «y sin levantarse de la silla» obviamente está dirigido al hijo de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner con la que los intendentes nunca tuvieron buena relación.

Juan Zabaleta, un dirigente peronista que empezó su militancia en Morón y luego de varios cargos nacionales, logró ganar la intendencia de Hurlingham en ese momento en manos del Frente Renovador de Luis Acuña, siempre utilizó una frase que lo caracteriza: «Se hace política con el corazón en la mano».

- SUSCRIBITE GRATIS -

De ahí que haya sido el único que salió al cruce de Máximo Kirchner, principal referente de una de las principales agrupaciones del Frente de Todos: La Cámpora.

Máximo Kirchner sabe una cosa, que La Cámpora no tiene peso territorial. No gobierna siquiera una sola provincia. Sólo algunas intendencias del conurbano y el interior del país. Pero eso no le alcanza para llegar más allá de una banca en la cámara de diputados.

Por su parte, el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta llamó a apoyar el proyecto y respaldar al Presidente Alberto Fernández. Y en ese marco lanzó la fuerte advertencia a Máximo Kirchner que ya expresó el rechazo al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional sin lograr que se modifique, no se lo firme, no se lo trate y se lo vuelva a convocar.

Contra esto, Juan Zabaleta aseguró que «es el mejor acuerdo posible y el que nos va a permitir seguir garantizando el crecimiento económico, sin que se toquen las políticas de inclusión social. A mí el Presidente me dijo que no iba a firmar ningún acuerdo que ajustara alguna política social del Ministerio. Y este Ministerio de Desarrollo Social no va a ajustar. Por eso apostemos y acompañemos la salida del endeudamiento de la Argentina».

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos