Caso Candela y Cocaína Adulterada: ¿quién es Mameluco Villalba? Como si los hechos siniestros sólo ocurrieran en la televisión, Mameluco Villalba dejó bien en claro porqué es de temer. No sólo participó del asesinato de la niña de Villa Tesei, Municipio de Hurlingham, Candela Sol Rodríguez, sino que ahora todo indica que adulteró la cocaína que se llevó a más de veinte personas.

Caso Candela y Cocaína Adulterada: ¿quién es Mameluco Villalba? Candela Sol Rodríguez fue secuestrada y asesinada en agosto de 2011 y por el hecho se realizó un primer juicio oral por el cual dos hombres fueron condenados a prisión perpetua como coautores y un tercero a cuatro años por participación secundaria.

Durante ese primer juicio realizado en 2012, «Mameluco» Villalba logró declarar cómo testigo y zafar de más condenas. A 10 años del asesinato de la niña, a la Justicia le falta realizar el Segundo Juicio Oral llamado Candela II, en el que serán acusados el narco Miguel Ángel «Mameluco» Villalba (58); el ex policía bonaerense, Sergio Chazarreta (54), dueño de la camioneta negra que se utilizó para trasladar a Candela; el sindicado «informante» Héctor «El Topo» Moreyra (52) y el carpintero Néstor Altamirano (59), a quien le atribuyen haber alimentado y cuidado a la niña en cautiverio.

Se supone que el juicio será en mayo de éste año, 2022. Lo realizará Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 6 de Morón y testificarán 50 testigos, entre los peritos y los policías que fueron afectados a la investigación diez años atrás.

Miguel Ángel «Mameluco» Villalba está preso en la Cárcel de Rawson y será juzgado por su participación en «Caso Candela» diez años después del asesinato de la niña de Villa Tesei.

La versión que hizo pública como testigo en el Caso Candela fue que «uno de los secuestradores que estaba drogado la mató» en San Martín y luego fue trasladada a Villa Tesei. “Si el fiscal me hubiese escuchado en su momento tal vez podía haber salvado a la nena, pero no quiso atenderme. Hasta me involucraron como amante de Carola Labrador y nada tuve que ver con ella.», sostuvo durante el primer juicio que se realizó en 2012.

Su hipótesis se apoya en datos que le brindó «un informante» cuyo nombre no quiere difundir por temor a represalias en el penal.

Pese a estar preso y en Rawson, sigue siendo el narco más poderoso del Municipio de San Martín. Según datos incomprobables, la justicia sostiene que tiene siete testaferros, una fortuna en su poder en bienes, inmuebles y dinero en efectivo.

El asesinato de la niña lo sacó a la luz como narcotraficante y ahora la adulteración de cocaína de hace tres semanas y ya se cobró 24 muertes.

En San Martín saben que maneja desde la cárcel un cartel llamado “Los Mamelucos Boys” que pelea por su espacio en el territorio contra los “Paraguayos de la Villa Corea” y la banda que lideran Javier Alejandro “Rengo” Pacheco (quien fue arrestado el año pasado), Blas Adrián “Gordo” Gómez y Max Alí “Alicho” Alegre.

Ayer, miércoles 23 de febrero de 2022, fueron detenidos 28 distribuidores de Mameluco Villalba y a su vez se secuestraron drogas, máquinas termo selladoras para envoltorios, un Fusil FAL, una ametralladora, cinco pistolas y dinero en efectivo. También se allanaron las celdas del Villalba (en Rawson) y la de su hijo Iván «El Salvaje», también ya en prisión en Magdalena.

Ese fue el resultado de los 36 allanamientos que se realizaron ayer en la Villa 18 de San Martín y otros asentamientos cercanos.

De esos allanamientos se desprende que podría estar vinculados a la droga cortada con carfentanilo que mató a las 24 personas.

«Confirmamos que la droga estaba en el lugar que pensábamos, que tiene relación con la causa de la droga envenenada y que la organización es la misma», sostuvo el Ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, luego de la detención de las primeras 13 personas.

El operativo realizado por personal de la Policía Federal y de la Bonaerense fue bautizado como «Droga Salvaje» (lo que significa que de punta a punta las cosas no están bien) y para el Fiscal Federal 2 de Tres de Febrero, Paul Starc, «existen indicios para pensar que la cocaína que mató a los veinticuatro chicos tiene relación con la gente de ‘Mameluco'».

Los procedimientos fueron ordenados por Starc y por la Jueza Federal de San Martín, Alicia Vence, a partir de escuchas telefónicas realizadas a los líderes de la banda de Mameluco Villalba, otro dato muy difícil de comprobar.

Una cosa es que el sujeto venda droga, y otra que lo haga bajo las órdenes de Villalba padre o hijo.

Y a través de un comunicado, el Juzgado Federal que lleva adelante Paul Starc, resaltó que «se constató la presencia de bandas con recursos y medios sofisticados, la intervención de ‘clanes’ de larga data de la jurisdicción, despliegues en sectores de mucha vulnerabilidad del partido General de San Martín, connivencia de personal de fuerzas de seguridad y la actuación de personas a pesar de estar privadas de libertad».

Con está frase, poco clara, también arremetió contras todas las fuerzas de seguridad que actúan en el territorio, desde la Bonaerense, pasando por la Federal hasta Gendarmería. Suficientemente irresponsable el Fiscal Federal Starc, o suficientemente ágil, para embarrar aún más la cancha.

«Es una investigación de hace unos dos años con intervenciones telefónicas y filmaciones. Se llegó al momento en el cual se tenía conformada a toda esta banda de Villalba y de su hijo», precisó Starc quién recién ordenó los allanamientos el miércoles 23 de febrero de 2022.

Estos son los motivos que hace de la investigación aún más extraña, sobre todo porque se secuestró entre los procedimientos realizados en San Martín, Morón, La Plata, Rawson y Lomas de Zamora, 5.546 envoltorios de cocaína, 2,57 kilos de marihuana, cuatro balanzas, 27 celulares, 280.050 pesos y dos vehículos: un Peugeot 307 y un Ford Escort.

A su vez, que recién al finalizar el comunicado señala que: «esta investigación nada tiene que ver con la causa que tiene detenido a ‘El Paisa’ (Joaquín Aquino), ni con la investigación de los 24 chicos fallecidos en Puerta 8», también indicó que de «la investigación surgiría que la gente que vendió los estupefacientes adulterados sería miembros de la banda de Villalba«, por lo cual no confirma que distribuidores de detenido fueran los que adulteraron la cocaína cuando en declaraciones pública señaló: «No puede ser que una persona condenada siga manejando un teléfono desde la cárcel, el hombre sigue vendiendo estupefacientes como si no pasara nada», confundiendo aún más la causa.

