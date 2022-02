- Publicidad -

Otro papelón en Hurlingham por la lista del PJ. A 48 horas del cierre de listas por los cargos partidarios, en Hurlingham los afiliados se preguntas cuáles son ya que nadie tiene la nómina completa y los responsables de prensa tienen la directiva de no difundirla.

Otro papelón en Hurlingham por la lista del PJ. Esto indica que no lograron cerrar todos los espacios que integran el Frente de Todos en Hurlingham: La Cámpora de Máximo Kirchner, mediada por Martín Rodríguez y representada por Damián Celsi, que repite los gestos de los intendentes vecinos; el Partido Justicialista; el Frente Renovador y algo así como un extraño Nuevo Encuentro anti Alberto y pro Cristina.

(por Andrés Llinares).- Organizar este espacio y conducirlo es complejo porque a cada paso exhibe sus contradicciones internas. De ellas, las más contradictoria es como una agrupación como La Cámpora quiere retroceder en la historia para analizar bajo los mismos métodos de hace 50 la coyuntura actual. Mientras que el Partido Justicialista quiere avanzar a formas más democráticas vinculadas a la distribución de la riqueza, hecho que aún no logra.

Pese a este, se supone que el Partido Justicialista lo debe liderar el jefe político del distrito, que en este caso es Juan Zabaleta, el actual Ministro de Desarrollo Social ya que es el que ostenta mayor responsabilidad y peso público.

Pero para La Cámpora, el mundo debe ser completamente distinto a lo que conocemos ya que considera que en verdad la Presidente del PJ la corresponde al titular del Departamento Ejecutivo Damián Selci.

No tiene desperdicio este renglón. Es claro que La Cámpora no quiere ni puede ejercer la conducción del PJ porque ni lo siente ni sabe expresarlo. Distinto es el caso del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, que no sólo puede hacerlo sino que hasta es capaz de incluir al Frente Renovador.

A patadas en el culo y bajo una lógica utilitarista, Zabaleta confeccionará la lista aunque no sabe bien para qué más de de diseñar un dispositivo de poder. ¿Qué significa esto? Qué de ninguna manera sabe qué quiere, sólo que en 2023 volverá a presentarse como candidato a intendente y por ello hasta incluyó al Frente Renovador, ya que esta claro que La Cámpora y el sub Nuevo Encuentro intentarán discutirle la conducción del distrito que han degradado.

En tanto, aún los afiliados esperan conocer la lista de las nuevas autoridades del Partido Justicialista de Hurlingham. Y tendrán que seguir teniendo paciencia. A veces los dirigentes se creen muy por encima de la gente.

