Conmovedor: La familia de Lucas Pierazzoli donó los órganos del joven jugador del Hurling Club fallecido tras sufrir un golpe en un partido contra el SITAS el fin de semana pasado.

Conmovedor: La familia de Lucas Pierazzoli donó los órganos del joven y es que esta era la voluntad del rugbier de 28 años que murió el domingo en el Hospital Posadas tras sufrir una fuerte lesión en las vertebras. Según informó la familia, Lucas ya era donante.

Tras participar de un ruck en los últimos minutos del partido, el joven quedó tendido en el piso. Tras ser atendido por los médicos de ambos clubes, debió ser trasladado al Hospital Posadas donde quedó internado grave y luego se dio el triste desenlace.

En las redes sociales, toda la familia publicó emotivas palabras para despedir al joven. Su padre Guillermo escribió:

“En el fondo de un viejo estanque vivía un grupo de larvas que no comprendían por qué cuando alguna de ellas ascendía por los largos tallos de lirio hasta la superficie del agua, nunca más volvía a descender donde ellas estaban. Se prometieron una a otra que la próxima de ellas que subiera hasta la superficie, volvería para decirles a las demás lo que había ocurrido. Poco después, una de dichas larvas sintió un deseo irresistible de ascender hasta la superficie. Comenzó a caminar hacia arriba por uno de los finos tallos verticales y cuando finalmente estuvo fuera se puso a descansar sobre una hoja de lirio. Entonces experimentó una trasformación magnífica que la convirtió en una hermosa libélula con unas alas bellísimas. Trató de cumplir su promesa, pero fue en vano. Volando de un extremo al otro de la charca podía ver a sus amigas sobre el fondo. Entonces comprendió que incluso si ellas a su vez hubieran podido verla, nunca habrían reconocido en esta criatura radiante a una de sus compañeras. El hecho de que después de esa trasformación que llamamos muerte no podamos ver a nuestros seres queridos ni comunicarnos con ellos, no significa que hayan dejado de existir”.

Según se pudo saber los órganos de Lucas ya salvaron a, por lo menos, una persona. Cabe recordar que por cada donante se pueden salvar hasta 7 vidas.

